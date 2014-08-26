ایران رتبه 120 را در خلاقیت و نوآوری به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خرم خورشید در نشست مشترکی میان انجمن علمی پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد ایران، مدیران حوزه فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه توسعه فناوری کمبود شدید اعتبار در دولت است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه های نسل اول و دوم باید به سمت دانشگاه های نسل سوم که کارآفرین هستند حرکت کند.

رئیس دفتر توسعه فناوری های وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران رتبه 120 را براساس شاخص جهانی نوآوری و خلاقیت به دست آورده است، گفت: از میان 140 کشور جهان با وجود تحریم ها ایران در سال 2014 رتبه 120 را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در وزارت بهداشت مشغول به خدمات مهمی هستیم گفت: "انسجام داخلی و هماهنگی بین بخشی" از شعارهای ماست که به تنهایی نمی توانیم این شعار را عملی کنیم و باید هماهنگی های بین بخشی صورت گیرد.