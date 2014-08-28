همکاری اسلام آباد با سازمان ملل درباره افغانستان/ انتقاد از حملات توپخانه ای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان وزیر دفاع پاکستان در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل با اشاره به اینکه کشورش خواستار ایجاد یک افغانستان با ثبات و آرام و همچنین برقراری صلح و ثبات در منطقه است.



وی افزود که پاکستان تمام تلاش خود را برای همکاری با سازمان ملل در برقراری امنیت در منطقه انجام می دهد. نماینده سازمان ملل نیز از نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد.



طاهر القادری رهبر حزب مخالف جنبش مردم پاکستان نیز در ساعات پایانی روز چهارشنبه از شکست مذاکرات با دولت خبر داد و اعلام کرد که روز پنجشنبه روز انقلاب بوده و هوادارنش در اسلام آباد تجمع کرده و در پی ایراد یک سخنرانی تاریخی در جمع این افراد است.



بر اساس این گزارش پنجمین دور مذاکرات حزب تحریک انصاف پاکستان با دولت این کشور برای حل اختلاف های سیاسی بی نتیجه مانده و عمران خان رهبر این حزب مخالف عملا پایان روند مذاکره و بسته شدن باب گفتگوی این حزب با دولت را اعلام کرده است.



طاهر القادری تشکیل و ثبت پرونده قتل علیه نواز شریف و ۲۰ نفر دیگر از نزدیکانش به خاطرکشته شدن تعدادی از هواداران حزب جنبش مردم در لاهور و استعفای شبهاز شریف برادر نواز شریف از سمت سروزیری ایالت پنجاب را از جمله خواسته های هوادارانس عنوان کرد و گفت به نظر می رسد که نواز شریف تمایلی به حل صلح آمیز مسایل ندارد.



عمران خان نیز بعد از شکست دور پنجم مذاکرات نمایندگانش با تیم مذاکره کننده دولت بار دیگر در میان هوادارانش در اسلام آباد حاضر شد و با تاکید چند باره بر خواسته اصلی خود و حزب تحریک انصاف مبنی بر استعفای نواز شریف از نخست وزیری گفت: تا زمانیکه نخست وزیر استعفا ندهد، مذاکره ای با دولت در میان نخواهد بود.



با خارج شدن حزب های تحریک انصاف و جنبش مردمی پاکستان از مسیر مذاکره با دولت نگرانی ها در مورد احتمال تشدید بحران سیاسی در پاکستان افزایش یافته است. هم اکنون امیدها برای حل صلح آمیز اختلافات میان دولت و دو حزب مخالف یاد شده کم رنگ تر از قبل شده و بیم آن می رود که هواداران عمران خان و طاهر القادری تحت تاثیر سخنان تحریک کننده این رهبران مخالف بخواهند به اقداماتی نگران کننده دست بزنند که در این صورت واکنش شدید پلیس و نیروهای امنیتی دور از انتظار نخواهد بود.



به نظر می رسد بحران سیاسی پاکستان به نقطه اوج خود نزدیک شده است. دولت با وجود اینکه تحت فشارهای سنگین از سوی مخالفان قرار دارد، تا این لحظه تن به خواسته های مخالفان نداده است؛ خواسته هایی چون استعفای نخست وزیر که از سوی بسیاری از سیاستمداران موافق و مخالف دولت و حتی از سوی بیشتر احزاب مخالف دولت خواسته ای غیرقانونی عنوان شده است.



شبکه تلویزیونی طلوع نیز گزارش داد که دولت افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است تا سه هفته دیگر برگزار شود، درباره حملات توپخانه ای پاکستان به افغانستان پیشنهادهایی را مطرح می کند.



در همین رابطه شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که در این نشست از سازمان ملل خواسته می شود تا به پاکستان فشار بیاورد تا حملات موشکی را در ولایت کنر متوقف کند.