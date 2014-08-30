به گزارش خبرگزاری مهر، این خواننده با بیان اینکه به وجود آمدن چنین جنجالی حرکت نادرستی است، توضیح داد: اگر شبکه هایی مانند VOA و بی بی سی دست به چنین حرکت هایی می زدند اصلا دلمان نمی سوزد که هیچ بلکه خوشحال تر هم می شویم که کار خود را انجام داده ایم.

وی افزود: دوستان از سمت دیگر ماجرا دائم در حال تخریب کردن ما هستند و فکر می کنند چون ما به آنها پاسخی نمی دهیم گفته های آنها حقیقت دارد در حالیکه ما پیرامون چنین موضوعاتی سکوت کردیم. در حالیکه روایت ماجرا به شکلی است که ما از سوی برگزارکنندگان مراسم شهید باغبانی دعوت شدیم که در این ویژه برنامه اجرایی داشته باشیم این در حالی است که از دو ماه قبل برنامه ریزی داشتیم که در اصفهان اجرایی داشته باشیم و اگر من به این شهر نمی رفتم به طور حتم بد قولی اتفاق می افتاد.

این خواننده ادامه داد: حتی وقتی که قرار شد من در اصفهان برنامه اجرا کنم به خاطر اینکه می خواستم در مراسم شهید باغبانی حضور پیدا کنم بنا بر این شد که من به هر دو اجرا برسم حتی من گفتم بلیت هواپیما را نیز خودم می گیرم که بتوانم با وجود تداخل در زمان برنامه ها در مراسم تهران نیز حضور پیدا کنم اما دوستان بعد از اینکه هماهنگی های اولیه را با مدیر برنامه های من انجام دادند دیگر تماسی نگرفتند در حالیکه رسم میزبانی ایجاب می کند که تمام قرارها ثابت شود.

زمانی بیان کرد: من حتی نیم ساعت قبل از اجرا هم به مدیر برنامه هایم تماس گرفتم چرا که قرار بر این بود من در مراسم شهید باغبانی حضور داشته باشم حتی تصمیم داشتم این برنامه را به صورت مجانی اجرا کنم اما بعد از اینکه از اجرای اصفهان به تهران بازگشتم دیدم که سایت ها اعلام کرده اند من برای اجرای در برنامه شهید باغبانی 19 میلیون تومان پول طلب کرده ام در صورتی که اصلا چنین وجود نداشت و من می دانم که اینها از کجا خط می گیرند که چنین اتفاقی می افتد.

این خواننده موسیقی انقلابی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: اینکه می گویند حامد زمانی میلیونی پول می گیرد و اجرای برنامه هایش کمتر از بیست میلیون تومان نیست می توانید از کسانی که ما را می شناسند بپرسید که ما چطور اجرا می کنیم. اینها بازهم اشکالی ندارد اما برخی از خوانندها هم هستند که شبی 30 تا 40 میلیون تومان پول دریافت می کند و اتفاقا این خود بچه حزب اللهی ها هستند که از آنها دعوت می کنند و موضوع هم مشکلی ندارد. اما اما وقتی حامد زمانی هست جار و جنجال ها شروع می شود و می گویند فلانی ماشین آانچنانی سوار می شود.

زمانی تصریح کرد : به ولله اگر من موتور سیکلت و پراید سوار می شدم اکنون تبدیل به اسطوره می شدم. من معتقدم به این چیزها نیست و اقعا هرچی که هست همینی است که می بینید. من اصلا اعتقاد دارم کسی که برای انقلاب کار می کند البته اگر بتواند باید بهترین لباس را بپوشد و بهترین ماشین را سوار شود. ما اکنون در یک فضای رقابتی هستیم و نباید بگذاریم شان موسیقی ارزشی پایین بیاید که در جایی بگویند فلان خواننده ارزشی اصلا بلد نیست صحبت کند.

فیلم سخنرانی حامد زمانی را اینجا ببینید.