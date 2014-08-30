برگزاری سیزدهمین نشست داستانی خط انار با حضور داوود امیریان

سید مهدی سیدین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیزدهمین نشست داستانی خط انار با موضوع طنز در ادبیات داستانی دفاع مقدس برگزار می شود.



وی با اشاره به سوابق این نویسنده دفاع مقدس تاکید کرد: وی یکی از نویسندگان فعال در زمینه خاطره نویسی، ادبیات کودک و نوجوان، رمان، طنز، زندگی نامه داستانی شهدا و فیلمنامه نویسی است.



مدیر حوزه هنری اصفهان بیان داشت: تاکنون فیلم های "آخرین نبرد" به کارگردانی حمید بهمنی و "بهشت منتظر می ماند" به کارگردانی محمدرضا آهنج از روی آثار این نویسنده موفق دفاع مقدس ساخته شده است.



وی اضافه کرد: اولین اثر وی "خداحافظ کرخه" است و وی تاکنون موفق به کسب چهار دوره جایزه کتاب سال ادبیات دفاع مقدس شده است.



به گزارش مهر، سیزدهمین نشست داستانی "خط انار" با حضور داستان نویسان اصفهانی در زمینه دفاع مقدس و با حضور داوود امیریان به عنوان مهمان ویژه در ساعت 17:30 روز یکشنبه 9 شهریورماه در محل خانه هنرمندان اصفهان واقع در خیابان مشتاق دوم، جنب پارک برگزار می شود.

