رستمی: واگذاری امور به مردم نتایجی ماندگار و اثربخش به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی شامگاه دوشنبه در جلسه انتخابات نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برای عضویت در شورای توسعه استان که در سالن جلسات استانداری‌برگزار شد، اظهار کرد: تجربه نشان داده است هر زمان که امور به مردم واگذار شده، نتایج مطلوب‌تر، ماندگارتر و اثربخش‌تری حاصل شده است.

وی با اشاره به اتحاد، همدلی و مشارکت فعال مردم در جنگ دوازده‌روزه و همچنین نقش‌آفرینی آنان در توسعه عدالت آموزشی و گسترش فضاهای آموزشی، افزود: مردم استان همواره نشان داده‌اند که پشتیبان واقعی دولت و حاکمیت هستند و در بزنگاه‌های حساس نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند.

معاون استاندار با اشاره به تدوین و تهیه اطلس اجتماعی استان تصریح کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد جایگاه مهم و غیرقابل‌انکاری در شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند و می‌توانند بازوی اجرایی مؤثری برای سیاست‌های اجتماعی استان باشند.

رستمی ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد با تعامل سازنده، هم‌افزایی و همکاری مستمر با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه انسجام اجتماعی ایفا کنند.

وی تأکید کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و تقویت مشارکت اجتماعی، لازمه دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی استان است.

در پایان این جلسه و پس از برگزاری انتخابات، حمید کشیمری با کسب ۲۰ رأی و محسن سنایی با ۱۸ رأی، به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استان برای عضویت در شورای توسعه انتخاب شدند.