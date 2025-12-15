به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو هشدارهای اداره کل هواشناسی استان فارس مبنی بر بارش‌های سنگین در روزهای آینده، امین نیاکان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی نامه‌ای به تمامی مراکز درمانی فارس، دستورالعمل جامعی را برای افزایش سطح آمادگی در برابر مخاطرات ناشی از آب‌گرفتگی و سیل صادر کرد.

محورهای کلیدی این دستورالعمل شامل تقویت زیرساخت‌ها، مدیریت دسترسی و تردد، آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات، اقدامات اضطراری در ورودی‌ها و فعال‌سازی مدیریت خطر است.

در بخش زیرساخت‌های حیاتی، تمامی بیمارستان‌ها موظف به پاک‌سازی مسیرهای دفع آب‌های سطحی، ناودان‌ها و کانال‌ها هستند و کنترل ایمنی سیستم برق اضطراری (UPS و ژنراتورها) و حفاظت اتاق‌های حساس مانند برق، سرور، داروخانه و بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در برابر نفوذ آب در اولویت قرار گرفته است.

همچنین ارزیابی مسیرهای دسترسی آمبولانس‌ها و ورودی‌های اورژانس و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین در صورت آب‌گرفتگی از دیگر اقدامات مهم این دستورالعمل اعلام شده است.

در بخش نیروی انسانی و تجهیزات، کارکنان اورژانس، تأسیسات، حفاظت فیزیکی و خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و موجودی داروهای حیاتی، سرم‌ها، تجهیزات احیا و حفاظت از تجهیزات پزشکی حساس در برابر رطوبت و نوسان برق بررسی و تضمین شده است.

یکی دیگر از محورهای این دستورالعمل، آماده‌سازی و استقرار کیسه‌های شن (Sandbag) در ورودی‌های همکف، زیرزمین‌ها، پارکینگ‌ها و رمپ‌ها برای جلوگیری از نفوذ آب است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین تأکید کرد که مدیریت خطر بلایای بیمارستان باید فعال شود و عملکرد خطوط تلفن، سیستم‌های بی‌سیم و شبکه اطلاعات بیمارستانی (HIS) به‌طور دقیق بررسی گردد تا در شرایط بحرانی، ارتباطات قطع نشود.

این اقدامات با هدف حفظ امنیت، سلامت و دسترسی مستمر مردم به خدمات درمانی در شرایط جوی نامساعد انجام شده و تمامی مراکز درمانی موظف به رعایت دستورالعمل‌های صادره هستند.