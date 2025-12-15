  1. ورزش
دو مدعی نامدار در یک وزن؛

معادله پیچیده حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا/ شاه ماهی کشتی بی رقیب نیست

اگرچه حسن یزدانی در اولین میدان رسمی خود در وزن ۹۷ کیلوگرم حریفان خود را شکست داد اما امیرعلی آذرپیرا اصلی‌ترین رقیب اوست که باید در آینده چه اتفاقاتی در این وزن رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت حسن یزدانی به تشک، بعد از ماه‌ها دوری از میادین کشتی، مهم‌ترین اتفاق مرحله نیمه‌نهایی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد بود؛ بازگشتی که با تغییر وزن همراه بود و در نهایت با پیروزی یزدانی به پایان رسید تا بار دیگر نام او در مرکز توجه کشتی ایران قرار بگیرد.

یزدانی پس از المپیک پاریس بار دیگر کتف مصدوم خود را به تیغ جراحان سپرد و تصمیم گرفت برای درمان کامل، مدتی کشتی را کنار بگذارد. این وقفه نزدیک به یک سال و نیم طول کشید؛ در نهایت پس از پایان دوره مصدومیتش یزدانی حالا بازگشته، اما نه در وزن همیشگی‌اش؛ او این بار در وزنی جدید روی تشک رفت و توانست در همان نخستین حضور رسمی، حریفانش را شکست دهد.

یزدانی در شرایطی به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده که پیش از این امیرعلی آذرپیرا مدت‌هاست به عنوان مدعی اصلی در این وزن رقابت می‌کند. آذرپیرا طی سال‌های اخیر به ثبات قابل توجهی رسیده و کارنامه‌ای جدی برای خود ساخته است؛ از مدال برنز المپیک پاریس با شکست کایل اسنایدر آمریکایی گرفته تا مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان که با شکست مقابل همین حریف به دست آمد. او حالا چهره تثبیت‌شده این وزن به حساب می‌آید و ورود یزدانی، معادلات را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا به دلیل کسب مدال نقره جهان ۲۰۲۵ کرواسی، مجوز حضور مستقیم در مرحله نهایی را دارد. با این حال اولویت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، با کشتی‌گیران رده سنی امید است؛ مشروط به اینکه قهرمان کشور از این رده سنی باشد و کارنامه بین‌المللی قابل قبولی داشته باشد. در غیر این صورت، عملکرد بین‌المللی مدعیان بزرگسال ملاک انتخاب خواهد بود. نکته مهم اینکه حسن یزدانی قرار است وارد چرخه انتخابی شود، اما کارش را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نخواهد کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد کادر فنی برای او مسیر متفاوتی در نظر گرفته است.

این شرایط ناخودآگاه خاطره وزن ۸۶ کیلوگرم را زنده می‌کند؛ جایی که سال‌ها حسن یزدانی مدعی اول بود و کامران قاسم‌پور ناچار شد مدت‌ها پشت خط او بماند. قاسم‌پور بعدها با رفتن به وزن ۹۲ کیلوگرم، دو طلای جهان را به دست آورد، اما چون این وزن المپیکی نبود، مجبور شد به ۹۷ کیلوگرم کوچ کند. وزنی که در آن نتوانست با مدعیان اصلی رقابت کند. حالا تاریخ انگار در حال تکرار است؛ یزدانی از ۸۶ بالا آمده و در وزن جدید قرار است کشتی بگیرد، اما دیگر آن چهره بی‌رقیب سال‌های اوج نیست و با چالش‌هایی تازه روبه‌روست.

    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      25 2
      پاسخ
      کشتی نیازمند یک سالن اختصاصی است!
    • Ali US ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      64 12
      پاسخ
      خانوم محترم حسن یزدانی در چرخه کاملا عادلانه و سالم عبور کرده و کامران قاسمپور رو چندین بار شکست داده اینبارم هر کسی از بین این دونفر بیاد بیرون مدال جهانی میگیره چرخه ام کاملا سالمه و به حق حسن یزدانی در قهرمانی کشور کشتی نمیگیره چون بهترین کشتی گیر تاریخ ایرانه لطفا قبل از حاشیه سازی و اینگونه نوشتن در مورد قهرمان ملی یکم وقت بزارین و مطالعه کنین با تشکر ؛
      • بهزاد IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        8 26
        پیرشده بایدبره کنار
    • ناشناس DE ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      41 9
      پاسخ
      باسلام متاسفانه مشکل ما در جامعه این است در نگارش مطالب به مثابه راننده ی تازه کاربدون اینکه به آینه بغل و آینه ی بالا سری نگاه بکنیم و طرفین و وضعیت شیشه ی پشتی رو بپاییم بدون در نظرگرفتن جزئیات فقط جلو رو نگاه کرده پیش میریم عزیزان هرزمان یزدانی بدون دست و پنجه نرم کردن با قهرمان داخلی که آذرپیرا هست به چرخه ی تیم ملی وارد بشه اونوقت ناعدالتی خواهد بود یزدانی کارنامه ی درخشان کشتی ایران است اسمش لرزه بر رقبای خارجی میندازه باخت به تیلور هم ریشه در حساسیت زایی داخلی داشت وگرنه تیلور حریفش نبود
      • احمد NL ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        18 43
        تیلور حریفش بود خوبم بود یکبار دوبار سه بار باختن به تیلور رو نمیشه گفت حساسیت زایی عمر قهرمانی یزدانی تموم شده نباید بوسیله یزدانی افکار جوانان جویای نام کشتی رو بهم ریخت
    • حیدری NL ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      32 12
      پاسخ
      بهتره کسی درمورد چیزی که اطلاعات دقیقی از اون نداره ، و با پوست و گوشت و استخون اون رو لمس نکرده و تجربه و تجسم قهرمانی در سطح دنیا رو نداره در مورد اموری در سطوح بالا اظهار نظر نکنه و فقط تماشاگر باشه .
    • احمد IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      19 39
      پاسخ
      ابشون به راحتی توسط عبدالرشید شکست میخوره و فرصت کسب مدال رو برای ایران از اذرپیرا میگیره.
    • کامبیز نجات پور IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      20 16
      پاسخ
      هم رئیس فدراسیون کشتی انسانی دانا و کارآمد هست هم مربیان تیم ملی فقط به موفقیت ملی پوشان در میادین بین المللی فکر می‌کنند پس جای نگرانی وجود نداره تصمیم درست خواهند گرفت به دور از تعصب و سفارش سیاسی
      • ناشناش IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        15 3
        حسن کشتی گیر استثنایی ایرانه ولی دوری زیاد ازحد بدون تمرین ممکنه با کشتی سعدالیف روس با مشکل مواجه بشه احتیاج به تمرین بیشتر داره که کشتی گیر روس را ببره
    • محسن علی ابادی بازنشسته فرهنگی IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      19 0
      پاسخ
      ابتداازبازگشت آقای یزدانی خوشحال شدم،امیدوارم سالم وسلامت باشه تا از دیدن کشتی های ایشان لذت ببریم،قطعا در وزن جدید رقیبی سرسخت بنام آذرپیرادارد که کشتی های این وزن را جذاب‌تر می‌کند. امیدوارم به دور از حاشیه هرکسی لیاقت وقدرت دارد در این وزن لباس مقدس تیم ملی راپوشیده وبرای ایران عزیز اقتدارآوری کند.
    • علی جوکار IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      8 2
      پاسخ
      حتی قهرمان آسیا هم برای حسن نباید ملاک اصلی کشتی گرفتن با اذرپیرا باشه چون تاج الدین هم شرکت می‌کنه و نفر اول این وزن هست تا دوسال گذشته .یا باید تورنمنت اعزام کنند یا مسابقه رودررو بزارن بینشون .هم حسن هم امیر علی از خوبهای ما هستند
    • IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      12 1
      پاسخ
      حسن دستان قوی داره و دستاش فوق العاده کار میکنه اذرپیرا جوان تر و عضلات قوی تری داره حسن با تجربه تر و آذر پیرا آینده دار تر در کل بعید میدونم اگر یزدانی نفسش چاق باش آذر پیرا از پسش بر بیاد حسن یک کشتی گیر شش دانگ و آذر پیرا تا شش دانگ شدن راه زیادی در پیش داره و جای بسی خوشحالی است که تیم ملی ما با بودن این دو بسیار قوی‌تر و بهتر خواهد بود
    • طالب عباسی IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      16 0
      پاسخ
      حسن یزدانی.ده سال هرکجا رفته رو سکو بوده ..هیچ وقت هم دست خالی برنگشته .. اما حتی یکبار .بدون انتخابی.به مسابقات نرفته این از بزرگی حسن یزدانی هست حالا یه تعداد حسود چشم دیدنشو ندارن ..؟میخوان بزننش تخریبش کنن. فقط اینو بدونن..عزت دست خداست..اگر خدا بخواهد کل عالم دشمنت باشن؟تو پیروزی..
    • حیدری IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 1
      پاسخ
      اما چه افسوس از آنالیزها و تحقیقات دیگران هیچ استفاده ای نمی شود
    • او IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 7
      پاسخ
      بنظر میاد یزدانی حریف آذر پیرا نشه. تمرینات آذر پیرا که اینو نشون میده.
    • سعید IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 1
      پاسخ
      حسن هم شهرت داره هم پول، بهتره دیگه بخاطر سلامتیش بره کنار، حسن وقتی سالم بود از تبلور میباخت الان که دیگه هیچ، ازش معلومه دیگه اون کشتی گیر سابق نیست
    • سعید IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 1
      پاسخ
      آرزو به دلمون گذاشتی با تیلور همیشه باخت باخت

