مومنیان: ۴۵۰ نفر در شرکت های دانش بنیان کاشان مشغول به کار هستند

حمیدرضا مومنیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویدادها ملی سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه در کاشان اظهار کرد: این رویداد در راستای توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر برای فعالین این بخش برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از چهار سال پیش تاکنون خدمات قابل توجهی به شرکتهای دانش بنیان ارائه میکند، ابراز کرد: خوشبختانه با استقبال دانش آموختگان دانشگاهی این مرکز توانسته است افراد موفقی را جذب کند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی شرکتهای مستقر در این پارک افزایش صادرات تولیدات دانش محور است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار دلار شرکتهای دانش بنیان مستقر در این پارک صادرات داشتهاند.
وی با بیان اینکه در شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان ۴۵۰ نفر مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از این نیروهای کار را دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف مشغول به کار و فعالیت هستند.
مومنیان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان مشغول به کار هستند، گفت: درخواستهای زیادی هم در حال حاضر برای حضور در این پارک تقاضا دادهاند.
وی با اشاره به حمایتهای وزارت علوم و دانشگاه کاشان از شرکتهای دانش بنیان گفت: در حال حاضر مراکز رشد ابوزیدآباد، سفیدشهر و اردهال به پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان پیوستهاند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان با بیان اینکه چندین شرکت هم در حوزه صنایع خلاق و صنایع دستی در این پارک مشغول به فعالیت هستند، افزود: در زمینه تعاملات با دیگر دانشگاههای منطقه با دانشگاههای علوم پزشکی، آزاد و ملی مهارت تفاهم نامه امضا شده است تا زمینه رشد دانشجویان خلاق و فعال فراهم شود.
وی با اشاره به موفقیت شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان گفت؛ درصد موفقیت برای این شرکتها بیش از ۷۰ درصد است در صورتیکه برای شرکتهای معمولی این نرخ حدود هشت درصد است.
