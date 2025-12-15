  1. استانها
مومنیان: ۴۵۰ نفر در شرکت های دانش بنیان کاشان مشغول به کار هستند

کاشان - رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان گفت: ۴۵۰ نفر در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان مشغول به کار هستند.

حمیدرضا مومنیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویدادها ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه در کاشان اظهار کرد: این رویداد در راستای توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر برای فعالین این بخش برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از چهار سال پیش تاکنون خدمات قابل توجهی به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کند، ابراز کرد: خوشبختانه با استقبال دانش آموختگان دانشگاهی این مرکز توانسته است افراد موفقی را جذب کند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی شرکت‌های مستقر در این پارک افزایش صادرات تولیدات دانش محور است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار دلار شرکت‌های دانش بنیان مستقر در این پارک صادرات داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان ۴۵۰ نفر مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از این نیروهای کار را دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف مشغول به کار و فعالیت هستند.

مومنیان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان مشغول به کار هستند، گفت: درخواست‌های زیادی هم در حال حاضر برای حضور در این پارک تقاضا داده‌اند.

وی با اشاره به حمایت‌های وزارت علوم و دانشگاه کاشان از شرکت‌های دانش بنیان گفت: در حال حاضر مراکز رشد ابوزیدآباد، سفیدشهر و اردهال به پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان پیوسته‌اند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان با بیان اینکه چندین شرکت هم در حوزه صنایع خلاق و صنایع دستی در این پارک مشغول به فعالیت هستند، افزود: در زمینه تعاملات با دیگر دانشگاه‌های منطقه با دانشگاه‌های علوم پزشکی، آزاد و ملی مهارت تفاهم نامه امضا شده است تا زمینه رشد دانشجویان خلاق و فعال فراهم شود.

وی با اشاره به موفقیت شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان گفت؛ درصد موفقیت برای این شرکت‌ها بیش از ۷۰ درصد است در صورتیکه برای شرکت‌های معمولی این نرخ حدود هشت درصد است.

