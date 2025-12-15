به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شیراز با تبیین اهداف کلان این حزب، گفت: پرچم نسل نو بالاست و این حزب با باور به پوستاندازی عمیق و حرکت در مسیر صحیح، به دنبال اصلاح رویهها و شکلدهی به جریانی پویا، اثرگذار و آیندهنگر است.
وی ادامه داد: حزب نسل نو از ایدههای نو، خلاقانه و تحولآفرین استقبال میکند و با رویکردی تمدنساز و مصلحانه، تلاش دارد فضای امید را در جامعه تقویت کرده و مسیر مشارکت فعال، آگاهانه و مردم مدارانه را هموار سازد.
رسولی با اشاره به اهمیت شبکهسازی اجتماعی و سیاسی افزود: در حزب نسل نو به دنبال ایجاد شبکهای گسترده از نیروهای دغدغهمند، بهویژه جوانان، هستیم تا آنان را در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری درگیر کنیم و از توان فکری و میدانیشان بهرهمند شویم.
تأکید بر حضور فعال در فضای مجازی
دبیرکل حزب نسل نو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این فضا امروز به شدت آکنده از دروغپردازی، تخریب و جنگ شناختی است و دشمن تلاش میکند از این بستر برای تضعیف امید اجتماعی و کارآمدی نظام بهره ببرد. نسل نو نهتنها نباید منفعل باشد، بلکه باید حضوری فعال، هوشمندانه و اثرگذار در این فضا داشته باشد.
وی ادامه داد: فضای مجازی میدان تربیت نیرو است؛ میتوان در این عرصه سرباز تربیت کرد و سردار ساخت. روشنگری، تبیین واقعیتها و تقویت گفتمان امید، مأموریت اصلی ما در این میدان است.
نگاه آیندهمحور و سرمایهگذاری بر نسلهای آینده
مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی گفت: سرمایهگذاری فکری، فرهنگی و آموزشی بر کودکان و نوجوانان، تضمینکننده آینده کشور و نظام است.
وی همچنین جانمایی صحیح نیروها را یکی از اصول بنیادین حزب نسل نو دانست و افزود: قرار گرفتن افراد در جایگاه متناسب با توانمندیهایشان، شرط اصلی جلوگیری از ناکارآمدی و افزایش بهرهوری در ساختارهای مدیریتی است.
ضرورت گفتوگوی سیاسی و تعامل سالم
دبیرکل حزب نسل نو در پاسخ به پرسش خبرنگاران بر اهمیت برگزاری نشستهای منظم تشکیلاتی تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات هفتگی، زمینه گفتوگوی صریح، تبادل نظر، انتقال تجربه و پاسخگویی به پرسشهای نسل نو را فراهم میکند و میتواند به شکستن فضای رخوت و بیانگیزگی در جامعه کمک کند.
وی درباره قدرت و اختلافات سیاسی نیز اظهار داشت: قدرت ماهیتی تعریفشده دارد و شناخت ابزارها و افزایش ظرفیت بازیگران سیاسی، میتواند به مدیریت اختلافات و کاهش تنشها منجر شود. اختلاف نظر محدود به یک جریان خاص نیست و در همه طیفها وجود دارد.
رسولی همچنین پایین بودن آستانه تحمل سیاسی را یکی از آسیبهای جدی فضای سیاست دانست و بر ضرورت تعامل، مدارا و تحمل همه سلایق در چارچوب نظام تأکید کرد.
حمایت از دولت مستقر و همافزایی ملی
دبیرکل حزب نسل نو درباره نقش حزب در حمایت از دولت مستقر گفت: صرفنظر از گرایشهای سیاسی و حتی رأی شخصی افراد، حمایت از دولت جمهوری اسلامی یک وظیفه ملی است تا مسیر خدمترسانی به مردم هموار شود. این حمایت حتی در شرایطی که فردی به رئیسجمهور رأی نداده یا در فعالیتهای انتخاباتی مشارکت نداشته، یک اصل عقلانی و انقلابی محسوب میشود.
رسولی گفت: تبیین کارآمدی نظام، امیدآفرینی در تمامی عرصهها و حضور فعال، هوشمندانه و اثرگذار در سیاست کشور، کلیدواژه و نصبالعین اقدامات حزب نسل نو است.
دبیرکل حزب نسل نو در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد این حزب نسبت به نقش زنان در سیاست و مدیریت، گفت: حضور زنان در هستههای مرکزی تصمیمگیری یک ضرورت انکارناپذیر است و حزب نسل نو این موضوع را بهعنوان یک اصل راهبردی دنبال میکند.
مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سطوح بعدی تشکیلاتی نیز قطعاً از ظرفیت زنان توانمند برای پیشبرد اهداف حزب بهره خواهیم گرفت و زمینه مشارکت مؤثر آنان را فراهم میکنیم.
تأکید دبیر استانی حزب نسل نو بر نقش بانوان، جوانان و نخبگان
پیخجسته دبیر استانی حزب نسل نو در فارس، با اشاره به مأموریتهای این حزب در سطح استان اظهار داشت: حزب نسل نو با نگاهی متفاوت، بر پررنگکردن نقش بانوان، جوانان و نخبگان در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور تأکید دارد و این موضوع را یک ضرورت راهبردی میداند.
وی افزود: نسل نو یک تشکیلات انقلابی و مسئلهمحور است که با هدف پاسخگویی به چالشها و معضلات کشور و با رویکرد تربیت مدیران و کارگزاران جوان، متخصص و متعهد در تمامی عرصهها شکل گرفته است.
