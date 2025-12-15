نصرتی: واردات کود شیمیایی از یک میلیون تن به ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی عصر دوشنبه در بازدید از کمپوست بهشهر گفت: بازدید ما از آخرین پروژه تولید کود کمپوست با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انجام شد.

وی افزود: این خط تفکیک دارای ظرفیت ۲۵۰ تنی است. اگرچه در حال حاضر نیاز شهر به این میزان ظرفیت وجود ندارد، اما اجرای چنین پروژه‌ای از ارزش بالایی برخوردار است.

نصرتی با اشاره به زمان‌بندی پروژه اظهار کرد: این طرح در مدت شش ماه به مرحله آزمایشی رسیده است که عدد و زمان بسیار مناسبی است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین به مصوبه اخیر شورای عالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه و تلاش‌های وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها، خرید تضمینی کود کمپوست با نرخ ارز مصوب تصویب شده است.

وی ادامه داد: این پروژه در افق طرح خود قادر است حدود ۷۰ درصد از زباله‌های شهری را پردازش کند که اتفاق بسیار مثبتی است و کیفیت محصول نهایی برای استفاده در بخش کشاورزی مطلوب و ارزشمند خواهد بود.

نصرتی با تأکید بر نقش استان مازندران در کشاورزی بیان کرد: در پنج سال گذشته توانستیم واردات کود شیمیایی را از یک میلیون تن به ۳۰۰ هزار تن کاهش دهیم که به صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی منجر شد.

وی اضافه کرد: با شرایط اقتصادی کنونی، تلاش می‌کنیم وزارت جهاد کشاورزی نیازی به واردات کود شیمیایی نداشته باشد. شهرداری‌هایی که دارای کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی هستند، می‌توانند محصولات خود را مستقیماً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی قرار دهند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در پایان خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر شورای عالی اقتصاد تضمین می‌کند که شهرداری‌ها بدون نگرانی و با اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاری و همکاری با بخش خصوصی ادامه دهند.