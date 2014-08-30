به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين عصاره عصر شنبه در نشست توسعه علم و فناوری و کارگروه پژوهش و تحول ادارای خراسان جنوبی اظهار کرد: امروزه رويکرد جهاني به سمت استفاده از داروهاي گياهي است و حجم تجارت جهاني در اين حوزه سالانه در حال افزايش است.

وي تصريح کرد: خراسان جنوبی از نظر اقليم جغرافياي گياهي، استانی ممتاز و با رتبه بالا از نظر غناي گیاهی و تنوع زیستی است.

دبیر ستاد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ادامه داد: تمرکز بر فعاليت‌هاي مختلف از جمله توسعه کشت، اهلي کردن، استخراج مواد مؤثره، ارتباط با صنعت استان، ساماندهي نظام توليد و توزيع و نيز نظارت بر نظام سلامت زير نظر استاندار در ستادهاي استاني انجام مي‌شود و ستاد ملي نيز حمايت‌هاي لازم را از برنامه‌ها به عمل خواهد آورد.

مرکز تهیه و توزیع گیاهان دارویی در خراسان جنوبی تشکیل شود

عصاره اظهار کرد: مرکز تهیه و توزیع گیاهان دارویی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید در خراسان جنوبی تشکیل و حمایت شود.

وی گفت: در این مرکز چرخه‌های تولید، تقاضا و عرضه می‌توانند شکل بگیرد و نقش اساسی در اقتصاد استان ایفا کنند.

دبير ستاد گياهان دارويي و طب ايراني معاون علمي و فناوري رياست جمهوري افزود: لازم است مسئولان دانشگاه علوم پزشکي، پارک علم و فناوري، جهاد دانشگاهي و دانشگاه آزاد بیرجند نيز در خصوص توجه به طب سنتي مبتني بر ظرفيت‌هاي استان برنامه‌ريزي کنند.

عصاره با بیان اینکه نمایشگاه گیاهان دارویی در مهرماه در مصلی تهران راه‌اندازی می‌شود، اظهار کرد: اگر بتوانیم توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و فرهنگ شهرها را به وسیله همین نمایشگاه به مردم معرفی کنیم موجب اشتغال‌زایی، رونق اقتصاد و سلامت در جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: امروزه اهميت گياهان دارويي، داروهای مشتق شده از گیاهان و طب سنتی و شناساندن نقش حياتي آن در پيشبرد اهداف ملي؛ منطقه‌اي و جهاني براي تحقق سلامت و نشاط جوامع، خودکفايي دارويي، ايجاد اشتغال، توسعه اقتصادي، امنيت غذايي و حفظ ذخاير ژنتيکي و حضور فعال در بازارهاي جهاني بر کسي پوشيده نيست.

دبير ستاد گياهان دارويي و طب ايراني معاون علمي و فناوري رياست جمهوري با بیان اینکه حجم تجارت جهاني گياهان دارويي و فرآورده‌هاي آن سال به سال افزايش مي‌يابد، یادآور شد: امروز ميليون‌ها نفر از مردم جهان در زمينه كشت، برداشت، فرآوري و ساير جنبه‌هاي گياهان دارويي فعاليت دارند.