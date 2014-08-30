حضور 37 هزار نفر در مسابقات قرآن اوقاف استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت الله عباسیان ظهر شنبه در نشست تخصصی ستاد برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی، افزود: سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی همچون دوره های گذشته طی چهار مرحله برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مسابقات مذکور در مرحله شهرستانی، استانی ، کشوری و بین المللی برگزار می شود، گفت: مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات از 21 مهر ماه سال جاری آغاز و تا 30 آبان ماه ادامه دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اظهار کرد: علاقمندان به شرکت در این دوره از مسابقات می توانند از میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) تا دو روز به آغاز مسابقات برای ثبت نام اقدام کنند.

حجت الاسلام عباسیان با بیان اینکه دشمنان با ابزاری چون فضای مجازی و رنگ و لعاب سبب جذب نسل نوجوان و جوان می شوند، اضافه کرد: امروز ما در عصری به سر می بریم که مورد تهاجم و شبیه خون دشمنان هستیم و آنها همواره به دنبال خدشه دار کردن فرهنگ ناب ایران اسلامی هستند.

وی با اشاره به دسترسی افراد به ویژه نسل جوان و نوجوان به شبکه گسترده جهانی و ماهواره، افزود: امروز مهمترین وظیفه آموزش تحکیم بنیان خانواده به افراد و انتقال آن به نسلنوجوان و جوان برای آگاهی و مقابله با توطئه های دشمنان است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با تاکید بر اینکه دشمن امروز با استفاده از ابزارهای فرهنگی و گسترش آن در بین خانواده ها در صدد به انحراف کشاندن جوانان و نوجوانان ایران اسلامی است، تصریح کرد: وظیفه ما آگاهی و هوشیاری و آگاه سازی فرزندان در جهت از بین بردن و خنثی کردن توطئه های دشمنان است.

حجت الاسلام عباسیان با بیان اینکه مسئولان فرهنگی در این راستا وظیفه سنگینی بر عهده داشته و باید جوانان را با قرآن و معارف نورانی و بلند آن آشنا کنند، تصریح کرد: قرآن کریم و پیروی از ائمه اطهار (ع) همواره انسان را از خطرات مخرب که در زمان کنونی ماهواره و اینترنت است، در امان می دارد.

وی با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر قرآن و ارزش های اسلامی این توطئه ها را خنثی می کند، اظهار کرد: برگزاری مسابقات قرآنی، همایش ها، و فعالیت های قرآنی و جذب جوانان به این فعالیت ها بستری مناسب و موثر در جهت مقابله با توطئه های دشمنان است.

قرآن راه سعادت و نجات بشریت از گمراهی است

حجت الاسلام سید علی حسینی پور، امام جمعه موقت اراک نیز در این نشست با بیان اینکه قرآن راه سعادت و نجات بشریت از گمراهی است، گفت: قرآن کریم بهترین راهنما و راهگشا و نورانی بی پایان برای روشنی مسیر زندگی انسان است.

وی با اشاره به اینکه کلاس های آموزش قرآن کریم باید مروج سبک زندگی اسلامی باشند، افزود: قرآن کتابی است که خداوند برای هدفی خاص فرستاده و اقشار مردم با تلاوت آن می توانند بهترین مسیر را برای زندگی خود تعیین کنند.

امام جمعه موقت اراک با بیان اینکه ذهن کودکان چون لوح سفید و نانوشته ای است که آماده آموزش و فراگیری است، ادامه داد: اگر افراد از کودکی با قرآن کریم انس بگیرند تا کهنسالی از آموزه های این کتاب آسمانی بهرمند می شوند.

حجت الاسلام حسینی پور با بیان اینکه بزرگترین هدف قرآن هدایت‌گری بوده و قرآن، هدایت‌گر و رحمت و بشارت برای مسلمانان است، اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی باید بیش از پیش در بین همه اقشار جامعه هموار و توسعه آموزش‌های همگانی قرآن در اجتماع نهادینه شود.

