به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در حاشیه تمرین امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال تهران در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی، در مورد مشکلات تیمهای پایه فوتبال ایران ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: زمانی که در فدراسیون مسئول کمیته جوانان بودم، روی این موضوع و توجه به تیمهای پایه تاکید ویژهای داشتم چرا که تیمهای پایه سرمایه فوتبال ما محسوب میشوند.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه هر مدیری که بر سر کار میآید، در ابتدا صحبت از حمایت فوتبال پایه میکند اما به مرور زمان همه چیز به دست فراموشی سپرده میشود.
سرپرست تیم فوتبال استقلال با انتقاد از فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: به نظر من در امور تیمهای پایه مشکل جدی مدیریت اجرایی داریم.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت تیمهای پایه استان تهران افزود: نه فقط فوتبال پایه تهران که همه استانهای ما به دست فراموشی سپرده شدند. باید بگویم کارخانه بازیکنسازی را تعطیل کردیم و تنها به فکر پول در آوردن و درآمدزایی هستیم.
ماجدی در ادامه صحبت هایش به بیماری غلامحسین مظلومی اشاره کرد و یادآور شد: آقای مظلومی به تازگی مجددا عمل جراحی سنگینی را پشت سر گذاشتند و به صورت جدی در حال مبارزه با این بیماری هستند. بنده هر 48 ساعت یک بار به ایشان سر میزنم و امیدوارم مردم با دعای خیرشان موجب بازگشت سلامت این پیشکسوت فوتبال شوند.
وی سپس به بازی استقلال مقابل نفت مسجد سلیمان اشاره و اضافه کرد: تیمهایی که به لیگ برتر صعود میکنند از انگیزه بسیار بالایی برخوردار هستند و قطعا تیم نفت مسجد سلیمان هم با انگیزه فراوان مقابل ما قرار میگیرد اما با همه احترامی که برای این باشگاه قائل هستم ما تنها برای کسب 3 امتیاز به مسجد سلیمان میرویم.
سرپرست تیم فوتبال استقلال همچنین گفت: در مورد زمین مسابقه هم باید بگویم شرایط برای هر دو تیم یکسان است. از آنجاییکه سازمان لیگ این زمین را تائید کرده، قطعا استانداردهای لازم را دارا خواهد بود. ما دو فصل قبل نخستین تیمی بودیم که در زمین گهر دورود بازی کردیم و بعد از آن بقیه تیمها به آنجا رفتند.
دو تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان و استقلال تهران روز پنجشنبه در مسجد سلیمان مقابل هم قرار می گیرند. این بازی از هفته هفتم لیگ چهاردهم است که راس ساعت 18:50 دقیقه برگزار خواهد شد.
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