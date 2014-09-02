به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در مورد عدم همکاری برخی از باشگاه‌‌ها با تیم فوتبال امید، ضمن بیان مطلب فوق گفت: چیزی به اسم اینکه باشگاه‌ها بازیکن خود را در اختیار تیم امید قرار ندهند، وجود ندارد زیرا اگر آنها بازیکن‌شان را در اختیار تیم امید قرار ندهند، کارت بازی این نفرات تا پایان مسابقات صادر نمی‌شود، پس مجبورند همکاری کنند.

وی در مورد حق پخش تلویزیونی تصریح کرد: این 160 میلیارد تومان حق فوتبال است و اگر آن را ندهند بهتر است فوتبال‌مان را بصورت آماتوری ادامه دهیم. ما سالی 2500 بازی در رده بزرگسالان برگزار می‌کنیم که اینها بخش وسیعی از جامعه را سرگرم می‌کنم که ما انتظار داریم اگر صداوسیما کمک نمی‌کند، دولت در این بخش کمک کند.

امیر عابدینی گفته حریف‌مان فدراسیون برای گرفتن حق پخش تلویزیونی قوی هستند و زور فدراسیون به آنها نمی‌رسد، پس بهتر است مسئولان فدراسیون برنامه‌های تلویزیونی را تحریم کنند. رئیس فدراسیون فوتبال در مورد این صحبت اظهار کرد: آقای عابدینی خیلی زود بریده است، من دونده هستم و موانع را یک به یک پشت سر می‌گذارم.

وی در مورد وضعیت کی‌روش و مشکل اقامت او در ایران خاطرنشان کرد: مشکل اقامت او یک‌ساعته برطرف می‌شود، پس مساله خاصی نیست.

کفاشیان در مورد اینکه در گذشته گفته بود شانس هدایت تیم ملی ایران توسط کی‌روش 99 درصد است و آیا هنوز روی آن حرف خود ایستاده است؟، یادآور شد: باز هم می‌گویم 99 درصد توافق بین طرفین وجود دارد و تنها یک درصد باقی مانده است.

وی با بیان اینکه مسئولان فدراسیون بوسیله ایمیل با کی‌روش در ارتباط است، تاکید کرد: ما شرایط جدید را به او ایمیل می‌کنیم و اگر آن را پذیرفت به ایران می‌آید.

خبرنگاری پرسید شنیده‌ می‌شود در نشست با مسئولان وزارت ورزش و جوانان خودتان اعلام کردید کی‌روش را نمی‌خواهید، آیا این موضوع صحت دارد؟، رئیس فدراسیون فوتبال درپاسخ به این پرسش گفت: هنوز هم می‌گویم از ته دل دوست ندارم کی‌روش سرمربی تیم ملی باشد. الان خواسته مردم، نظر هیات رئیسه و کمیته فنی بازگشت کی‌روش است.

وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند وزارت ورزش و جوانان روی ما فشاری آورده تا کی‌روش نیاید، درست نیست اما باید از سوی وزارت ورزش باید مورد حمایت مالی قرار بگیریم.

کفاشیان با اشاره به اینکه فدراسیون هیچ اقدامی برای انتخاب جایگزین کی‌روش انجام نداده، تاکید کرد: فرکی از مربیان خوب فوتبال است ولی هیچ صحبتی در مورد انتخاب جانشین برای کی‌روش نکردیم زیرا اعتقاد به بازگشت او داریم. این مربی خیلی از کارهای را پیش برده و هیچ فکری در مورد مربیان دیگر نکردیم.