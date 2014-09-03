به گزارش خبرگزاری مهر،بزرگ‌ترین نمایشگاه متمرکز عرضه محصولات فرهنگی کشور با عنوان «باز باران» روز سه‌شنبه 11 شهریورماه با هدف ارائه نوشت‌‌افزار و پوشاک مناسب در آستانه بازگشایی مدارس، با حضور عزت‌الله ضرغامی رییس صدا و سیما، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و همچنین رییس اتاق اصناف کشور، طراحان طرح‌های ایرانی و اسلامی و فعالان مرتبط با نوشت‌افزار و پوشاک در برج میلاد افتتاح شد.

عرضه نشدن پوشاک مناسب مهم‌ترین عامل بدلباسی

ضرغامی در این مراسم با تشریح علل گرایش به بد حجابی در جامعه گفت: بر اساس مطالعات انجام شده مهمترین عامل بدلباسی در کشور ما عدم عرضه پوشاک مناسب و ارزان است.

وی با اشاره به اینکه موضوع حجاب و عفاف برای مسئولان و متولیان اداره کشور مهم است، افزود: در جلسه هیأت دولت، رییس جمهور دستورات قاطعی به دستگاه‌های مختلف برای عرضه پوشاک ارزان با کیفیت و با ظواهر اسلامی صادر کرده است. بر اساس نظرسنجی‌ های انجام شده بیش از 80 درصد مردم در حد زیاد و خیلی زیاد استفاده از چادر، مانتو و روسری را برای حفظ ارزش‌های فرهنگی جامعه ضروری دانستند.

چرا لباس ارزان، زیبا و سنگین نداریم؟

رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه با اشاره به وظیفه مسئولان در سالم سازی جامعه یادآور شد: قبل از هر کسی سیاستگذاران و دست اندرکاران تولید و عرضه لباس باید پاسخ دهند که چرا لباس ارزان، زیبا و سنگین در فروشگاه‌ها دیده نمی‌شود.

وی با بیان نظر شهید مطهری در خصوص تأثیر متقابل فرد و اجتماع، ادامه داد: اگر جامعه به دلیل کم کاری و غفلت مسئولان دچار آسیب شود، آحاد مردم تحت تأثیر منفی آن قرار می‌گیرند.

حمایت همه جانبه رسانه‌ ملی از «باز باران»

ضرغامی طرح «باز باران» را یک حرکت ملی دانست و تأکید کرد: همه باید برای موفقیت آن تلاش کنیم و رسانه ملی آماده است تا همه ظرفیت‌های خود در انواع ساختارهای رادیو و تلویزیونی را برای حمایت از این طرح و ترویج تبلیغ آن به کار گیرد.

رییس رسانه ملی با قدردانی از دست اندرکاران طرح «باز باران» و با آرزوی گسترش این اقدام شایسته در سراسر کشور گفت: مدیریت جهادی در شهرداری تهران حرکت مبارکی را برای ارائه پوشاک و لوازم التحریر مناسب به جامعه آغاز کرده است.

در این مراسم محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز با تبریک دهه کرامت گفت: خیلی خوشحالم کاری با نام «باز باران» با همکاری بخش‌های مختلف از جمله اصناف، تولیدکنندگان، صدا و سیما و دیگر بخش‌ها که نیازمند کار جمعی است، افتتاح شد.

وی افزود: امروز کشور ما نیازمند آن است که مسئولان پا روی نفس خود بگذارند و خدمتشان را بدون نام و نشان برای این مردم انجام دهند. در شهرداری تهران مصمم هستیم که بتوانیم در چارچوب وظایفی که داریم و با این رویکرد در خدمت شهروندان باشیم.

سهم مهم نوشت‌افزار در شکل‌گیری هویت جوانان

شهردار تهران با اشاره به 11 شهریورماه به عنوان روز صنعت چاپ، گفت: واقعاً یکی از دغدغه‌های کشور توجه به موضوعات فرهنگی است که در این میان قشرهای فرهنگی به ویژه در حوزه چاپ و نشر کتاب سهم بسیار زیادی در عرصه فرهنگ دارند اما متأسفانه کمتر به آن‌ها توجه شده است. بحث مربوط به نوشت‌افزار با اهمیت است، نه از این وجه که وسیله مادی است. بدون شک این نوشت افزار و پوشاک در اصل بیش‌ترین سهم را در شکل‌گیری سبک زندگی دارند و هویت جوانان ما و آینده جوانان را شکل می‌دهند.

قالیباف یادآور شد: در حقیقت کودکان ما در زمینه نوشت‌افزار مصرف‌کننده نیستند، بلکه مخاطبان آن‌ها هستند و ارتباطی دوسویه میان کودکان و نوشت افزار وجود دارد و این نوشت افزار در هویت کودکان اثرگذار است.

شهردار تهران با بیان اینکه نوشت افزار یک کار فرهنگی راهبردی است، افزود: من امروز خدمت همه تولید کنندگان و اصحاب فرهنگ در بخش‌های مختلف می‌گویم که ما را به عنوان همکار خودتان بدانید. موضوع نمایشگاه «باز باران» به صورت مستمر در هر سال با کیفیت و کمیت بیشتر خواهد بود و در تلاش هستیم این حرکت فرهنگی در سال آینده از طریق رایزنی با شهرداران و مسئولان کلانشهرها، به دیگر شهرها نیز توسعه پیدا کند.

سپس بخشی‌زاده مدیر شبکه 2 سیما نیز در این مراسم گفت: از سال گذشته که تولید نوشت‌افزار اسلامی ایرانی شروع شده، کاری بسیار مطلوب و تأثیرگذار ارزیابی می‌شود.

وی با تاکید بر استفاده از نقوش اسلامی، ملی و تصاویر شخصیت‌های محبوب ملی روی لوازم التحریر، گفت: باید دست به دست هم دهیم تا با عزمی ملی به یک نشان معتبر در حوزه نوشت افزار اسلامی – ایرانی دست پیدا کنیم.

مدیر شبکه 2 با ابراز امیدواری از استقبال از این محصولات، افزود: این استقبال مایه دلگرمی‌ دوستانی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند، سرمایه گذاری کرده اند تا همت‌مان به سمت کالای ایرانی باشد.

در این مراسم از مدیر شبكه 2 به دلیل حضور فعال و برنامه سازی در حمایت از نوشت افزار اسلامی - ایرانی و همچنین برنامه سازانی همچون حمید مدرسی، ایرج طهماسب، حمید جبلی، نگار استخر، مرضیه برومند و منیژه حكمت به دلیل طرح و ایده نوشت افزارهای كلاه قرمزی و پسرخاله، سنجد و شهر موشها تقدیر به عمل آمد.

در پایان این مراسم از جمعی از فعالان عرصه هنر نیز تقدیر شد كه مرضیه برومند به دلیل خلق شخصیت شهر موش‌ها از سوی شهرداری مورد تقدیر قرار گرفت و منیژه حكمت به نیابت از وی، كلید شهر موشها را به شهردار پایتخت تقدیم كرد.

جشنواره «بازباران» بزرگ‌ترین نمایشگاه متمرکز عرضه محصولات فرهنگی کشور به همت معاونت اجتماعی شهرداری تهران و با حمایت رسانه ملی، از 12 تا 22 شهریور از ساعت 10 صبح تا 10 شب در مساحت ده هزار متر مربعی و در ده نقطه تهران برای بازدید عموم برپا خواهد بود.