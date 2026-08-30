به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در یکصد و هشتاد و دومین اجتماع شبانه مردم جنوب خرمآباد، اظهار داشت: منافع عموم مردم در همه تصمیمگیریها را در اولویت قرار دادهایم و در این راستا نیز بر شعار متفاوت عملکردن، پایبندیم و تأییدیه حزبی، سیاسی و سلیقهای به کسی نمیدهیم.
وی ادامه داد: مردم و نخبگان استان را در فرایند توسعه، همراه کردهایم و بر نقشآفرینی نخبگان در این مسیر تأکید داریم.
استاندار لرستان با تأکید بر برنامهمحوری در استان، تصریح کرد: با حرکت در این مسیر، منافع مردم را در همه امور در اولویت قرار دادیم و برایناساس، پروژههای مختلفی در استان، آغاز شده یا در حال پیگیری است.
شاهرخی با اشاره به آغاز برخی پروژههای عمرانی در استان و حرکت چشمگیر پروژههایی مانند سد «مخمل کوه» خرمآباد، سد «عالی محمود» الیگودرز، «آبسرده» بروجرد و سد «معشوره»، گفت: در جریان سفر رئیسجمهور به لرستان ۱.۷ همت به سد «مخمل کوه» اختصاص یافت و تلاش میکنیم این سد باتوجهبه کارکرد آب شرب، صنعتی و... به اتمام برسد.
وی افزود: به سد «معشوره» طی دو دهه فقط ۱۶۰ میلیاردتومانی، تزریق شده بود که این طرح نیز در جریان سفر رئیسجمهور نیز ۲.۱ همت به این پروژه اختصاص یافت.
استاندار لرستان، ادامه داد: باوجود جنگ، عملیات اجرایی راهآهن دورود - خرمآباد و دورود - بروجرد نیز متوقف نشده است و پروژه راهآهن دورود - خرمآباد با ۵۰۰ نفر نیرو در ۱۲ جبهه فعال است.
شاهرخی با اشاره به اجرای طرحهای اساسی در مرکز استان، تصریح کرد: مرکز استان تنها یک کمربندی داشت و اکنون کمربندی شرقی خرمآباد در حال آسفالت است و طی یک ماه آینده زیر بار ترافیک میرود.
وی افزود: عملیات اجرایی کمربندی غربی خرمآباد نیز با هفت همت اعتبار اولیه، آغاز شده است تا شاهد کاهش ترافیک و رونق شهری ویژه برای برخی مناطق کمتر برخوردار شهری باشیم.
نظر شما