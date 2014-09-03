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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

کاخ سفید صحت فیلم ویدئویی سر بریدن دومین خبرنگار آمریکایی را تأیید کرد

کاخ سفید صحت فیلم ویدئویی سر بریدن دومین خبرنگار آمریکایی را تأیید کرد

سخنگوی امنیت ملی ایالات متحده از تائید صحت فیلم ویدئویی منتشر شده توسط داعش درخصوص سر بریدن دومین خبرنگار آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کاخ سفید صحت ویدئوی منتشر شده از سوی داعش در خصوص سر بریدن "استیون ساتلوف"، دومین خبرنگار  آمریکایی که در هفته های اخیر به دست داعش سر بریده شده است را تائید کرد.

"کایتلین هایدن" سخنگوی امنیت ملی آمریکا در این خصوص اعلام کرد: ویدئویی را که اخیرا از سوی گروه تروریستی داعش  در خصوص سر بریدن استیون ساتلوف شهروند آمریکایی منتشر شده، توسط دستگاه اطلاعاتی آمریکا مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد.

شب گذشته داعش با انتشار تصویری ویدیوئی خبر از کشته شدن این شهروند آمریکایی داد. در تصویر منتشر شده یک مرد نقاب دار که با لهجه انگلیسی صحبت می کند اقدام به بریدن سر این خبرنگار آمریکایی می کند.

این دومین خبرنگار آمریکایی است که ظرف کمتر از یک ماه توسط داعش سر بریده می شود.

پس از انتشار این فیلم، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی این تصویر ویدیوئی برای اثبات درستی آن است.

کد مطلب 2363517

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