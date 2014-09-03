داعش دومین خبرنگار آمریکایی را سر برید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "استیون ساتلوف" خبرنگار 31 ساله آمریکایی که توسط داعش به گروگان گرفته شده بود نیز توسط عوامل این گروه کشته شد.

داعش با انتشار تصویری ویدیوئی خبر از کشته شدن این شهروند آمریکایی داد. در تصویر منتشر شده یک مرد نقاب دار که با لهجه انگلیسی صحبت می کند اقدام به بریدن سر این خبرنگار آمریکایی می کند.

این دومین خبرنگار آمریکایی است که ظرف کمتر از یک ماه توسط داعش سر بریده می شود. نکته جالب در مورد این دو حادثه آنکه هر دوی این خبرنگاران توسط اتباع انگلیسی حاضر در جمع تروریست های داعش کشته می شوند.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی این تصویر ویدیوئی برای اثبات درستی آن است. اما در عوض "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، خواستار اقدام جدی در رابطه با این حادثه شده است.

دو هفته قبل زمانی که داعش تصویر سربریده شدن جیمز فولی را منتشر کرد اعلام کرد که زنده ماندن ساتلوف به اقدامات آتی آمریکا در عراق و سوریه بستگی دارد.

ساتلوف در آگوست 2013 در سوریه به اسارت داعش درآمده بود.

داعش در تصویر ویدیوئی جدید همچنین تهدید کرده که گروگان های انگلیسی خود را نیز به قتل می رساند.

با توجه به انتشار این تصویر باید دید که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، که تاکنون در مورد اقدام نظامی جدی علیه داعش تردید داشته آیا می تواند تصمیمی قاطع در خصوص آن اتخاذ کند یا خیر.