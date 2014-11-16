جلاد انگلیسی داعش مجروح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سان، "جان جهادی" در حمله هفته گذشته جنگنده های ائتلاف به یکی از مقرهای فرماندهان داعش در نزدیکی مرز عراق با سوریه زخمی شده است.

نام جان جهادی چند روز پس از کشته شدن اولین گروگان آمریکایی داعش در سوریه، بر سر زبان ها افتاد. اتفاقی که موجب شکل گیری ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا شد.

جان جهادی که نام اصلی وی جان لئون است مسئول قتل "استیون ساتلوف" و "جیمز فولی" گروگان های آمریکایی، "دیوید هنیس" و "آلن هنینگ" گروگان های انگلیسی دربند داعش است.

به نوشته رسانه ها جان پس از زخمی شدن به همراه دیگر رهبران و فرماندهان داعش که در حملات اخیر زخمی شده بودند به شهر رقه در سوریه منتقل شده است.