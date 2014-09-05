به گزارش خبرنگار مهر، کاخ سفید بر خلاف مفاد توافق ژنو هفته جاری پس از تحریم چند شرکت داخلی و بین‌المللی به بهانه همکاری هسته‌ای با ایران، شرکت فایلاکا پترولیوم به دلیل همکاری در صادرات میعانات گازی ایران را هم در لیست سیاه تحریم قرار داد.



این در حالی است که به‌ اعتقاد مقامات آمریکایی و غربی، میعانات گازی ایران در لیست تحریم آمریکا علیه ایران قرار ندارد و بنابراین تحریم کردن شرکتی به ‌بهانه کمک به صادرات میعانات گازی ایران به‌معنای وضع تحریم جدید علیه ایران است و بر اساس توافق ژنو دولت آمریکا نباید تحریم جدیدی را علیه ایران وضع کند.



از سوی دیگر اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود در حالی تولید نفت خام ایران را 2.8 میلیون بشکه در روز اعلام کرده که میزان تولید روزانه میعانات گازی ایران را حدود 500 هزار بشکه عنوان کرده است.



در همین حال طرف آمریکایی مدعی است بر اساس توافق ژنو صادرات نفت ایران نباید روزانه بیش از یک میلیون بشکه در روز باشد ضمن آنکه محاسبه نکردن فروش میعانات به‌عنوان فروش نفت خام، شکافی است که به‌صورت ناخواسته در تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شده است.



با وضع تحریم های جدید که بیشتر صادرات میعانات گازی ایران را هدف گرفته است، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به این محدودیت‌های غیر قانونی واشنگتن علیه تهران واکنش نشان داد.



بیژن زنگنه وزیر نفت در یک گردهمایی و در جمع برخی از مدیران نفتی با بیان اینکه این روزها نوک پیکان تحریم صنعت نفت ایران را نشانه گرفته است، گفت: کشورهای غربی و آمریکا خواسته اند با تحریم صنعت نفت کشور را دچار مشکل کنند اما همچنان به سمت هدفهایمان پیش می رویم.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه ایران تحریم‌های نفتی را به رسمیت نمی شناسد، تصریح کرد: وزارت نفت به تکلیف خود را برای دور زدن تحریم ها عمل خواهد کرد.



این مقام مسئول همچنین با ظالمانه و غیرقانونی عنوان کردن تحریم های جدید نفتی علیه ایران، اظهار داشت: ایران به تکلیف خود برای دور زدن تحریم‌های نفتی عمل می‌کند.

به گزارش مهر، گزارش های غیر رسمی نشان می دهد صادرات میعانات گازی ایران در ماه گذشته با کاهش ۱۶۰ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۲۰۵ هزار بشکه در روز رسیده است.

