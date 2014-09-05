بررسی شعر هیئت، ‌وضعیت نوحه در ایران و انتظار مراجع از مداحان در آخرین شماره خیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۱۰۷ ماهنامه خیمه با آثار و گفتاری از آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله عباسعلی اختری، رسول جعفریان، غلامرضا سازگار، عبدالجبار کاکایی، حمید رضا شکارسری،‌ رضا بابایی، اسماعیل امینی، سید رضا اکرمی، سید هادی افقهی، سید علی موجانی و مجید مصطفی تاج منتشر شد.

حمید رضا شکارسری در مقاله‌ای با عنوان « کدام شعر دینی »، ‌نظری آسیب شناسانه بر شعر دینی امروز داشته و نوشته : « گروهی از شاعران دینی عامه پسندنویس،‌ برای جذب نظر هر چه بیشتر مخاطب که در واقع، تحریک احساس و اقناع سریع عقلِ او غایت شعر محسوب می‌شود به شگرد‌هایی متوسل م‌ شوند که در واقع نقض غرض شعر دینی به حساب می‌آید»

دکتر اسماعیل امینی نیز در مطلب «روش‌های انتخاب و عرضه شعر هیئت»، ‌ملاحظات محتوایی در انتخاب شعر هیئت را بر سایر ویژگی‌ها مقدم دانسته است. او معتقد است « شعر هیئت در تمام گونه‌هایش به شدت وابسته به محتوا و درون مایه است. »

عبدالجبار کاکایی در پاسخ به این پرسش که شعر دینی در دهه ۹۰ چه وضعیتی دارد می‌نویسد : «احساسات فراوانی وارد حوزه شعر دینی شده است،‌ این احساسات به کلام تبدیل شده است،‌ فقر دانش نسبت به موضوعات مذهبی به شدت گریبان‌گیر آثار شاعران شده است. به ندرت شاعری پیدا می شود که مفسر وقایع تاریخی در شعر باشد »

ستاد غلامرضا سازگار هم در گفت‌و‌گویی در مورد وضعیت نوحه در ایران می‌گوید : «تا به حال همایش‌های مختلفی با موضوع شعر برگزار شده اما تا به الان همایشی با موضوع نوحه برپا نشده است؛ در صورتی که نوحه حرف های بسیاری برای گفتن دارد. قصیده را یک شخص می خواند و سایرین گوش می دهند؛ ولی نوحه را همۀ افراد با همدیگر می خوانند و می شنوند. برای نوحه باید همایش‌های مختلف و متعددی برگزار شود و بر روی موضوع نوحه بحث و گفت وگو صورت گیرد؛ متأسفانه این کار تا به حال صورت نگرفته است.»

در بخش هنر این شماره گزارشی از ساخت و اکران فیلم «رستاخیز» ساخته احمد رضا درویش، ‌منتشر شده است. گفت‌وگو با «مجید میرفخرایی» مدیر هنر فیلم و «انوشیروان ارجمند» بازیگر نقش شریح قاضی از جمله مطالب این گزارش است.

آیت الله علوی گرگانی در گفت‌وگویی با خیمه فرموده اند : از جای جای کلمات حضرت سیدالشهدا، امام حسین(ع) به دست می‌آید که انقلاب کربلا و نهضت عاشورا یک مکتب «مِثلی لا اُبایِعُ مِثله » و یک نقشۀ راه برای تمامی آزادگان جهان است و اهل بیت(ع) هم هم تلاش‌های فراوان کرده اند که این نهضت زنده نگه داشته شود و دستور داده اند که زیارات مختلفه در زمان‌های مختلف انجام شود؛ دلالت بر آن دارد که این نهضت عاشورا یک مکتب است نه یک واقعۀ تاریخی و احرار جهان اگر خواسته باشند از نهضت عاشورا درسی بگیرند، لازم است که با مراجعه به علمای اسلام و دی نشناسان، تجلیاتی که در این انقلاب وجود دارد اخذ و بدان عمل کنند.»

آیت الله سبحانی نیز در توصیه ای به ستایشگران اهل‌بیت(ع) فرموده اند: « ذاكران خاندان نبوت و رسالت، باید كتاب «سیرۀ پیشوایان » را به دقت بخوانند و محتوای آن را حفظ كنند و در خصوص تاریخ پیامبر(ص)، كتاب «فروغ ابدیت » یا خلاصۀ آن، و «فرازهایی از تاریخ اسلام ۳» را مطالعه و مذاكره تا با مقامات آنها بیشتر آشنا شوند.»

سید رضا اکرمی، سید هادی افقهی، سید علی موجانی و مجید مصطفی تاج در بخش تاریخ و اندیشه، چگونگی شکل گیری گروه «داعش» و زمینه های فکری این گروه را بررسی کرده اند.

در بخش هیئت، بهنام حمیدی در مطلبی با عنوان « آیا باید سکوت کنیم » می نویسد: « از دیگر مشکلات و معضلات جامعۀ مداحی امروز نگاه ضعیف و غلط جامعۀ علمی، دانشگاهی و حوزوی ما به قشر مداحان است مداحان را افراد بی سواد، کم علم و بی تجربه می دانند در حالی که در جامعۀ مداحی کشور افراد نخبه و چهره های علمی برجسته وجود دارد»

ماهنامه خیمه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا زائری منتشر می شود.

ناشر مجله «خیمه»، هیئت قرآنی «احیا» است که مجلات «محیا» و «جدید» را هم منتشر می کند.