گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش فصلی خود رادرباره برنامه هسته ای ایران منتشر کرد.

در این گزارش بر ادامه همکاری ایران با این آژانس صحه گذاشته شده و تصریح شده است که ایران به اجرای تعهدات خود که ناشی از تمدید توافق موقت با گروه 1+5 می باشد ادامه می دهد.

ولی در عین حال در گزارش جدید ارائه شده توسط یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نکات منفی وجود دارند که که دکتر نجفی نماینده کشورمان در این آژانس در واکنش به این بخش های منفی گزارش اعلام داشته

است که بخش‌های تکراری گزارش که اشاره به قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت و یا اتهامات بی پایه و اساس علیه برنامه هسته ای ایران دارد قبلا از سوی کشورمان مردود اعلام شده است.



در این گزارش ذکر شده است که ایران تا ضرب‌الاجل 25 اوت 2014 ، یکی از پنج اقدام عملی مورد توافق با آژانس در ماه می 2014 در جریان سومین گام چارچوب همکاری را اجرا کرده است. ایران همچنین دو اقدام از 5 اقدام مورد توافق

را پس از ضرب‌الاجل انجام داده و مذاکرات با آژانس بر سر دو اقدام عملی دیگر را آغاز کرده است.



در گزارش آژانس تصریح شده است اقدامات و راستی آزمایی های تعیین شده در برنامه اقدام مشترک (توافق موقت) با توجه بر اساس تمدید صورت‌گرفته،ادامه دارد.



همچنین گزارش شده است که از زمان اجرای توافق هسته ای موقت ایران در هیچ یک از تاسیسات هسته ای خود به غنی سازی بیشتر از 5 درصد مبادرت نکرده است و ذخایر خود در این بخش را کاهش داده است.

همچنین تایید شده است که در این مدت هیچ سازه اصلی جدیدی در راکتور آب سنگین اراک نصب نشده و هیچ فرایند تولید و آزمایش مربوط به سوخت هسته ای نیز برای این راکتور صورت نگرفته است.

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