به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده های شرکت کپلر که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند نشان می دهد حرکت آنها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، طی روز شنبه گذشته تنها پنج کشتی باری حامل کالاهای اساسی از تنگه هرمز عبور کرده اند و روز گذشته نیز هیچ کشتی از این منطقه عبور نکرده است؛ این در حالی است که ابتدای هفته گذشته ۳۱ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند.

پیشتر نیز کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که علیرغم گذشت ۶۰ روز، آمریکا موفق به دستیابی به توافق با ایران، حتی در حد بندهای اولیه نشده است.

این شبکه تاکید کرد که شعله ور کردن جنگ بسیار آسانتر از پایان دادن به آن است.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، پس از ۶۰ روز، نه تنها توافقی با ایران حاصل نشده، بلکه حتی بندهای اولیه مذاکرات نیز تدوین نشده است و تنگه هرمز همچنان بسته باقی مانده و تلاش های ترامپ در این زمینه به شکست انجامیده است.