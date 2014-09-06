به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گبرلو در برنامه اين هفته از مجله تصویری «هفت» با طرح سوالی مبنی بر چگونگی ترسیم چشم انداز فرهنگ و هنر کشور و اینکه متولیان فرهنگی کشوربرای دستیابی به آن چه راهکارهایی را باید دنبال کنند، صحبت های خود را در سرمقاله برنامه این گونه ادامه داد: اگر سیاست گذاری ها و روش ها شفاف باشد اهالی فرهنگ و هنر و به ویژه فعالان هنر- صنعت سینما در یک مسیر هموار می توانند آرام و مطمئن برای مردم خودشان کار کنند و به خلق اثر بپردازند.

وی با بیان این که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان فرمودند سه عنصر کلیدی برای افزایش اقتدار کشور وجود دارد که مهمترین آنها فرهنگ است، گفت: فرهنگ مقوله ای است که با باورها و عقاید مردم ارتباط دارد و باید آن را تقویت کرد. ایشان به گونه ای شفاف از لزوم مقابله با سرمایه گذاری گسترده غربی ها در زمینه فرهنگ سخن گفته اند و تاکید کرده اند پادزهر این اقدامات تهیه طرح های تبیینی و اقناعی در مورد باورها است و نقش دستگاه های فرهنگی رسانه ها در عمق بخشی به باورها و عقاید دینی مردم بسیار مهم است.

سردبیر هفت اظهار کرد: دغدغه های فرهنگی رهبری در مقاطع مختلف تاریخی رویکرد و سمت و سوی مشخصی داشته است و متولیان فرهنگی کشور نیز هرگاه به درستی و به شکل مطلوب در این راستا حرکت کرده اند به نتایج مطلوبی دست یافتند چرا که انجام کار فرهنگی در کشور ما با شفاف بودن در سیاست گذاری و مدیریت و همچنین با تعامل و مدیریت در اجرا در مسیر درست خود قرار می‌گیرد.

گبرلو در پایان صحبت های خود همه اهالی سینما را مورد خطاب قرار داد تا با تعامل و ساخت فیلم خوب به مدیران فرهنگی کمک کنند و همه هنرمندان، مدیران و رسانه ها قدر فرصت هایی که برای انجام درست کار فرهنگی در اختیار دارند را بدانند.

جایی نرفته بودم که دوباره بخواهم باز گردم

ابوالفضل پورعرب مهمان این برنامه نیز در ابتدای صحبت های خود ضمن ابراز ناراحتی از حواشی که طی مدت بیماری وی منتشر شده بود، اظهار کرد: در ادامه حضورم در سینما سعی دارم که فیلم بسازم تا در فیلمی بازی کنم و در طی این مدت نرفته بودم که اکنون خواسته باشم برگردم بلکه این پیامد کاری است که رسانه های زرد با من کرده اند.

وی درخصوص سینما و دهه فعالیت خود عنوان کرد: استانداردهای سینما جابه جا شده است و دهه ای که من وارد سینما شده ام فیلم ها به گونه ای بود که شخصیت فیلم، خواستگاری و اختلاف با پدر دختر و در نهایت آشنایی با دختر را پشت سر می گذاشت و در این دهه پیش از هر چیز دختر و پسر در یک فرآیند آشنایی قرار دارند.

پورعرب در خصوص نمونه ای از فیلم های خود که در آنها به بازی پرداخته بود، گفت: فیلم «عروس» به عنوان اولین فیلمی که در آن به ایفای نقش پرداختم، برای من خاطره است چون به سختی برای بازی در این فیلم انتخاب شدم و بازتاب ها از سوی مردم و منتقدان خوب بود. فیلم «نرگس» رخشان بنی اعتماد نیز اگرچه خاطراتش برایم شیرین نیست و پایان فیلم چندان برایم خوشایند نبود اما کارگردان آن و متن این اثر هر دو از ویژگی های خوب فیلم بودند. در فیلم «دست های آلوده» ساخته سیروس الوند با گروه خوبی همکاری کردم و همه چیز حساب و کتاب داشت و یک منظق اصولی بر این فیلم حاکم بود.

بازیگر سالهای دور سینمای ایران در تحلیل خود از حضور جوانان در سینما ایران تصریح کرد: حضور و ماندگاری بازیگران جوان با مردم و خواست آنها است و به رفتار بازیگر در بازی های خود و مردم بر می‌گردد. هنرپیشه ای که خوب بازی می‌کند نیز در نظر مردم زیبا جلوه می کند حتی اگر نقش وی چشم گیر نباشد. در طول این سال ها جوان های با استعدادی به سینما اضافه شده اند که بودنشان به عوامل بسیاری نیز مرتبط است.

بازیگر فیلم «غریبانه» ادامه داد: سیاست های سینمایی ما ناقص است چراکه با جابه جایی مدیریت‌ها دیگر از تجربیات قبلی استفاده نمی‌شود و مدیریت جدید تنها به کار خود بدون استفاده از تجربیات مدیریت قبلی می‌پردازد.

پور عرب در پایان درباره فیلم های خود و کارگردانان آنها بیان کرد: کارگردانانی که تا کنون با آنها همکاری داشته ام دوست داشتم که در غیر این صورت منجر به همکاری با آنها نمی شد اما در این میان کارگردانانی بودند که دوست داشتم با آنها کار کنم اما در زمان پیشنهاد آنان، فرصت همکاری دست نداد. داریوش مهرجویی برای فیلم «سارا» به من پیشنهاد داد که در آن زمان در پروژه فیلم «نیش» به کارگردانی محمد حسین فرح بخش مشغول کار بودم و همچنین مسعود کیمیایی به من پیشنهاد کار نیز که مشغول کاری دیگر بودم و نتوانستم با آنها کار کنم.

اما دیگر گفتگو برنامه هفت در شب گذشته با حبیب ایل بیگی، مدیرعامل انجمن سینمای جوان و مسئول پروژه «سینما سلام» بود که روی خط هفت حاضر شد به ارائه توضیحاتی در خصوص سال دوم برگزاری سینما سلام پرداخت.

طرح «سلام سینما» به رونق سینماها کمک می‌کند

حبیب ایل بیگی در گفتگوی تلفنی خود عنوان کرد: پروژه «سینما سلام» وعده ای بود که حجت الله ایوبی، رییس سازمان سینمایی برای اجرای هر ساله آن داده بودند اما بعد از اجرای اولین بار این طرح در دهم بهمن سال گذشته و همه اتفاقاتی که در آن روز رخ داد وقتی این طرح برای سال جدید در صنوف سینمایی مطرح شد با شرایط جدیدتری مبنی بر رایگان نبودن این طرح مواجه شدیم در حالی که در سال گذشته این طرح با موافقت آنان ایجاد شده بود.

وی در خصوص هدف اجرای این طرح گفت: اگر به فروش فیلم ها و شهرهایی که سینما رونق چندانی در آنها ندارد نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که این طرح باعث می شود که تمام سالن های سینما کشور از صبح تا شب مملو از جمعیت باشد و آوردن مردم در دهم بهمن سال گذشته همزمان با سالگرد انقلاب هدیه ای بود که به دست مردم رسید و امکاناتی که در طول سال های اخیر در سینما تدارک دیده شده است باعث شده مردم بیشتر با سینما آشنا شوند و سینما برای آن به یک مسئله تبدیل شود. از دیگر سو پس از اجرای این طرح در سال گذشته مردم شهرهای مختلف مطالبه داشتند که سینما در شهرهای آنان نیز وجود داشته باشد و این مطالبه بدین معنا است که این طرح توانسته است تاثیر خود را بگذارد.

ایل بیگی در پایان گفته های خود از اجرای این طرح در 21 شهریور خبر داد که در آخرین جلسه ای که با شورای صنفی داشته اند با پیشنهادهای جدیدی در این زمینه آماده اجرای این طرح در سال دوم آن هستند.