به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شهر تاشکند ازبکستان، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان درحالی از روز دوشنبه آغاز میشود که تیم ملی کشتی آزاد ایران قرار است عصر امروز نخستین تمرینش را در سالن ژیمناستیک این شهر برگزار کند.
طبق برنامهریزی صورت گرفته، تمام 80 کشور که در این رقابتها حضور دارند، تا شب گذشته وارد ازبکستان شده و همه تیمها در هتل ازبکستان شهر تاشکند مستقر شدهاند. خبرنگاران هم در هتل صوفیه حضور دارند.
همچنین محل استقرار تیمها تا محل برگزاری مسابقات کوتاه بوده و حدود 10 دقیقه زمان میبرد تا آنها خود را به سالن ژیمناستیک برسانند.
ازبکستانیها هم برای برگزاری هرچه بهتر این رقابتها تدارک زیادی دیدهاند و بسیاری از دانشجویان و جوانان شهر تاشکند کاندیدا شدهاند تا کارهای اجرایی را به شکل مطلوبی انجام دهند، هرچند در انجام کارهای اداری برخی مشکلات وجود دارد.
در این بین کاروان روسها با همه ستارگان نامدار خود به ازبکستان آمدهاند که هم در آزاد و هم فرنگی بتواند به مقام قهرمانی جهان دست یابند.
در حال حاضر آب و هوای تاشکند گرم است و شرایطی مانند شهر تهران دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزن کشی رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان فردا یکشنبه برگزار میشود.
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