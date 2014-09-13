به گزارش خبرنگار مهر، با وجود برکناری علی دایی و دیگر دستیارانش از کادر فنی پرسپولیس و حضور حمید درخشان به عنوان سرمربی این تیم، محمد پنجعلی در سمت سرپرست پرسپولیس باقی ماند و حتی به همراه کادر جدید برای بازی با نفت مسجد سلیمان روی نیمکت نشست.

با این حال پنجعلی هم از پست خود کنار گذاشته شد و به احتمال زیاد یک سمت دیگر در باشگاه به او محول خواهد شد.

حمیدرضا سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این خبر گفت: پنجعلی متعلق به کادر فنی قبلی بوده و از نظر اخلاقی هم درست نیست که در سیستم جدید سرپرست باشد! البته پنجعلی پیشکسوت و صاحب پرسپولیس است و ما احتمالا اگر به نتیجه برسیم، در یک نقطه دیگر از باشگاه از وی استفاده خواهیم کرد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره انتخاب خوردبین به جای پنجعلی هم گفت: ان شاء الله. داریم تلاش می‌کنیم چنین اتفاقی رخ دهد.