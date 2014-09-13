  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹

ادامه تغییرات در جمع سرخپوشان؛

پنجعلی هم از کادر فنی پرسپولیس کنار گذاشته شد/ خوردبین سرپرست می‌شود

پنجعلی هم از کادر فنی پرسپولیس کنار گذاشته شد/ خوردبین سرپرست می‌شود

محمد پنجعلی با نظر مسئولان باشگاه پرسپولیس از سرپرستی تیم فوتبال این باشگاه کنار گذاشته شد و به احتمال زیاد در یک پست دیگر در باشگاه به کار گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود برکناری علی دایی و دیگر دستیارانش از کادر فنی پرسپولیس و حضور حمید درخشان به عنوان سرمربی این تیم، محمد پنجعلی در سمت سرپرست پرسپولیس باقی ماند و حتی به همراه کادر  جدید برای بازی با نفت مسجد سلیمان روی نیمکت نشست.

با این حال پنجعلی هم از پست خود کنار گذاشته شد و به احتمال زیاد یک سمت دیگر در باشگاه به او محول خواهد شد.

حمیدرضا سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این خبر گفت: پنجعلی متعلق به کادر فنی قبلی بوده و از نظر اخلاقی هم درست نیست که در سیستم جدید سرپرست باشد! البته پنجعلی پیشکسوت و صاحب پرسپولیس است و ما احتمالا اگر به نتیجه برسیم، در یک نقطه دیگر از باشگاه از وی استفاده خواهیم کرد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره انتخاب خوردبین به جای پنجعلی هم گفت: ان شاء الله. داریم تلاش می‌کنیم چنین اتفاقی رخ دهد.

کد خبر 2369043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها