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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۰۳

عقب‌نشینی تیپ چتربازان ارتش اسرائیل از جبالیا

عقب‌نشینی تیپ چتربازان ارتش اسرائیل از جبالیا

رسانه های عبری ضمن اعلام عقب نشینی یگان چتربازان ارتش رژیم صهیونیستی از جبالیا، تلفات نظامیان صهیونیست در نبردهای دو هفته اخیر در رفح را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری اعلام کردند تیپ چتربازان ارتش رژیم صهیونیستی از جبالیا در شمال نوار غزه عقب‌نشینی کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی که ماه‌ها پیش مدعی پاک‌سازی جبالیا از وجود مبارزان حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی بود، از هفته‌ها پیش مجدداً به این منطقه بازگشت و عملیات گسترده‌ای را علیه آن آغاز کرد.

اما این بار نیز صهیونیست‌ها ضربات سختی را در این منطقه از مقاومت دریافت کردند.

گردان‌های قسام در یکی از عملیات‌های قهرمانانه خود در جبالیا، ده‌ها نظامی اشغالگر اسرائیلی را به قتل رسانده، مجروح و حتی اسیر کرد.

از سوی دیگر منابع آگاه از کشته و زخمی شدن ۱۵۹ نظامی صهیونیست از آغاز حمله به رفح خبر دادند.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد از آغاز حمله ارتش رژیم صهیونیستی به رفح در حدود دو هفته پیش، تاکنون ۱۰ نظامی اسرائیلی در این منطقه کشته شده و ۱۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 6122642

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