تداوم ضربات مهلک مقاومت فلسطین به اشغالگران در رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مبارزان مقاومت به عملیات ضد اشغالگران ادامه دادند.

قسام اعلام کرد که ۱۵ نظامی اشغالگر را هدف قرار داده و برخی از آنها را کشته و برخی دیگر را زخمی کرده است. این نظامیان با بمب‌های رعدیه در منطقه التنور در شرق شهر رفح هدف قرار گرفته اند.

همچنین مبارزان گردان‌های قسام در عملیاتی در نزدیکی تقاطع عبد جبر در اردوگاه یبنا در شهر رفح یک تانک مرکاوای اسرائیلی را با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داد.

قسام در عملیاتی دیگر تعدادی از نظامیان صهیونیست را در داخل خانه‌ای در منطقه الشوکه در شرق رفح با راکت ضد نفر TBG هدف قرار داد.

همچنین تک‌تیرانداز قسام یک نظامی صهیونیست را در منطقه الشوکه در شرق رفح هدف قرار داد.

مبارزان قسام یک بولدوزر نظامی رژیم صهیونیستی از نوع D۹ را هم در محله السلطان در غرب رفح با موشک ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.

از سوی دیگر سرایا القدس نیز اعلام کرد که مبارزانش با موشک ۱۰۷ بولدوزر اشغالگران را جنوب اردوگاه یبنا در شهر رفح هدف قرار دادند.