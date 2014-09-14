خودداری آمریکا از بررسی نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر موجب پیدایش و رشد داعش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور "باب گراهام" در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت، با بیان این موضوع در ادامه گفت: خودداری پی درپی آمریکا از تحقیق در خصوص نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر و حمایت این کشور از گروه های افراطی نظیر القاعده از آن سال تا کنون، به شکل گیری و رشد داعش کمک کرده است.

سناتور گراهام که ریاست کمیته اطلاعاتی سنا را بر عهده دارد، افزود: دولت هایی که در آمریکا روی کار آمده اند چشم خود را بر روی حمایت عربستان از گروه های افراطی بسته اند. معتقدم که شکست و خودداری ما در روشن کردن نقش سعودی ها در حملات 11 سپتامبر 2001 موجب ادامه اقدامات ریاض درشکل دادن و حمایت از گروه های افراطی به ویژه داعش شده است.

گراهام که به مدت 18 سال است در سنای آمریکا حضور دارد و پیش از آن نیز برای دو دوره فرماندار فلوریدا بوده معتقد است که اشتباه نهادهای اطلاعاتی آمریکا در روشن کردن موضوع حمایت عربستان از گروه های افراطی نقشی تاثیرگذار در پیدایش گروهای افراطی فعلی در نقاط مختلف جهان داشته است.

وی در این مصاحبه به شدت از نهادهای اطلاعاتی آمریکا انتقاد کرد و گفت: تا پیش از آنکه داعش در 10 ژوئن سال جاری اقدام به تصرف موصل کند، نهادهای اطلاعاتی آمریکا اطلاع چندانی از عملکرد این گروه نداشتند.

سناتور گراهام افزود: یکی از دلایلی که معتقدم سیستم های امنیتی آمریکا ضعیف هستند آن است که این نهادها از توجه به ارتباطات عربستان سعودی با گروه های افراطی و گروه های منتسب به القاعده همچون داعش که در حال حاضر خطرناک ترین گروه تروریستی است، غافل هستند.

بر اساس این گزارش، هر چند عربستان در حالی حاضر با داعش مخالف است، اما نمی توان نقش این کشور را در پیدایش و رشد این گروه نادیده گرفت.

به نوشته ایندیپندنت، انتقاد گراهام از نقش عربستان در این موقعیت زمانی اهمیتی دو چندان دارد چون بسیاری در داخل آمریکا به موفقیت آمیز بودن استراتژی جدید اوباما برای مبارزه با داعش تردید دارند.

بر اساس این استراتژی قرار است عربستان تبدیل به پایگاهی برای آموزش تروریست های حاضر در سوریه شود و سپس این تروریست ها به عنوان پیاده نظام ائتلاف ضد داعش وارد مبارزه با این گروه شوند. علاوه بر آن حمایت تسلیحاتی آمریکا از این گروه ها نیز افزایش می یابد، اما مشخص نیست که بعد از پایان امر مبارزه با داعش، این گروه های تروریستی چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.