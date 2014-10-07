عباس بلوندی طراح صحنه و لباس سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که نزدیک به 6 ماه برای ساخت دکورهای فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی زمان صرف شده است، گفت: با توجه به نوع داستان «یتیم‌خانه ایران» که در برهه خاصی از تاریخ ایران می گذرد، برای طراحی صحنه و لباس آن نزدیک به 6 ماه تحقیق و به منابع داخلی و خارجی و اسناد و مدارک موجود چه در داخل و چه در خارج از کشور رجوع کردیم.

وی ادامه داد: ما تمام تلاش خود را کردیم تا به جزئی ترین مسایل تاریخ آن دوران که درست یک هفته بعد از تاجگذاری احمد شاه رخ می دهد، توجه کنیم. در حال حاضر پیش تولید «یتیم‌خانه ایران» شروع شده و در مرحله طراحی و ساخت و ساز دکورها هستیم و با توجه به اینکه این فیلم پروژه عظیمی در سینمای ایران به شمار می رود، می توان گفت که طراحی و ساخت دکورها تا پایان فیلمبرداری ادامه خواهد داشت.

طراح صحنه و لباس «چ» بیان کرد: دکور اصلی «یتیم‌خانه ایران» در روستای زرنان واقع در منطقه شهریار است، البته بخش های عمده این دکورها ساخته شده و قرار است به زودی ساخت بخش های دیگری از دکورهای فیلم در خارج از تهران و بخشی دیگر در شهرک غزالی آغاز شود. بخش عمده فیلمبرداری در تهران است و بخش های دیگر آن نیز در شمال کشور خواهد بود.

بلوندی در پاسخ به این پرسش که برای طراحی لباس ها از منابع سینمایی کشورهای مختلف استفاده کرده اید یا خیر، توضیح داد: با توجه به اینکه قرار است حضور سربازان انگلیسی و روسی در طول جنگ جهانی اول در ایران به تصویر کشیده شود، ما نیازمند منابع مهمی برای طراحی مناسب لباس ها بودیم، هرچند فیلم های بسیاری در این دوره زمانی توسط کارگردانان بزرگ سینما ساخته شده اما ما سعی کردیم از این منابع که امکان خطا در آن وجود داشت، استفاده نکنیم.

طراح صحنه و لباس «شب واقعه» ادامه داد: برای طراحی لباس فیلم «یتیم‌خانه ایران» تحقیقات گسترده ای انجام دادیم، به عنوان مثال از بخشی از منابع موزه بریتانیا استفاده کردیم و براساس آن نزدیک به 2 هزار عکس مورد بررسی قرار گرفت تا نوع پوشش و لباس سربازان انگلیسی و روسی را طراحی کنیم.

این طراح صحنه که به تازگی تندیس بهترین طراحی صحنه را از شانزدهمین جشن سینمای ایران از آن خود کرده است، بیان کرد: در این پروژه چندان به دربار ایران در آن دوران اشاره نمی شود به همین دلیل طراحی دکور در این زمینه نداریم.

وی ادامه داد: برای ساخت «یتیم خانه ایران» نیازمند حجم زیادی از طراحی دکور و لباس هستیم که این روند شاید تا آخرین روز فیلمبرداری پروژه ادامه داشته باشد.

بلوندی در پایان گفت: قصه «یتیم خانه ایران» در جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ در ایران که همزمان با ورود ارتش انگلیس و روسیه به وجود آمد، می گذرد. در این دوران سپاه روسیه و انگلستان با خرید غلات موجود در کشور باعث به وجود آمدن موج قحطی در کشور شدند، در چنین شرایطی عده ای از افراد سودجو غلات باقی مانده را به قیمت بسیار بالایی به فروش رسانده و همین مسئله سبب شد تا جمعیت کثیری از افراد جامعه گرسنه بمانند تا حدی که 10 میلیون نفر از جمعیت ایران به دلیل گرسنگی کشته شدند.