علیرضا امامی فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخابش به عنوان مربی پرسپولیس و همکاری با حمید درخشان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من امروز صبح حکمم را گرفتم و با حضورم در باشگاه موافقت شد. امیدوارم بتوانم به عنوان عضو کوچکی از خانواده پرسپولیس به این تیم کمک کنم.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی باشگاه پرسپولیس تمام خواهد شد، افزود: به نظرم این اوضاع خوب می‌شود. در حال حاضر اختلاف سلیقه‌هایی وجود دارد که ان شاء الله این اختلاف سلیقه‌ها و حاشیه‌ها به زودی جمع خواهد شد.

مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه پرسپولیس بر گردن بازیکنان فعلی و قبلی خود دین دارد، خاطرنشان کرد: من هم آمده‌ام تا این دین را ادا کنم. وظیفه خودم می‌دانستم به پرسپولیس کمک کنم تا این تیم از شرایط فعلی خارج شود.

وی درباره اینکه حواشی پرسپولیس با هیچ تیم دیگری قابل مقایسه نیست، خاطرنشان کرد: قرار شد همه مسئولان باشگاه در کنار هم و در تمام جلسات حضور داشته باشند تا حاشیه‌ها جمع شود.

امامی‌فر همچنین گفت: من به مسئولان گفتم به شرطی به پرسپولیس می آیم که حاشیه اطراف ما نباشد و مدام نگویند فلانی، فلان چیز را گفت. من واقعا حوصله حاشیه را ندارم.