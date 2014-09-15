  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۴۰

امامی‌فر در گفتگو با مهر:

آمدم تا دِینم را به پرسپولیس ادا کنم/ حوصله حاشیه‌ها را ندارم!

آمدم تا دِینم را به پرسپولیس ادا کنم/ حوصله حاشیه‌ها را ندارم!

مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پرسپولیس به گردن همه ما دِین دارد و من هم آمده ام تا این دین را ادا کنم.

علیرضا امامی فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخابش به عنوان مربی پرسپولیس و همکاری با حمید درخشان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من امروز صبح حکمم را گرفتم و با حضورم در باشگاه موافقت شد. امیدوارم بتوانم به عنوان عضو کوچکی از خانواده پرسپولیس به این تیم کمک کنم.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی باشگاه پرسپولیس تمام خواهد شد، افزود: به نظرم این اوضاع خوب می‌شود. در حال حاضر اختلاف سلیقه‌هایی وجود دارد که ان شاء الله این اختلاف سلیقه‌ها و حاشیه‌ها به زودی جمع خواهد شد.

مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه پرسپولیس بر گردن بازیکنان فعلی و قبلی خود دین دارد، خاطرنشان کرد: من هم آمده‌ام تا این دین را ادا کنم. وظیفه خودم می‌دانستم به پرسپولیس کمک کنم تا این تیم از شرایط فعلی خارج شود.

وی درباره اینکه حواشی پرسپولیس با هیچ تیم دیگری قابل مقایسه نیست، خاطرنشان کرد: قرار شد همه مسئولان باشگاه در کنار هم و در تمام جلسات حضور داشته باشند تا حاشیه‌ها جمع شود.

امامی‌فر همچنین گفت: من به مسئولان گفتم به شرطی به پرسپولیس می آیم که حاشیه اطراف ما نباشد و مدام نگویند فلانی، فلان چیز را گفت. من واقعا حوصله حاشیه را ندارم.

کد مطلب 2370708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها