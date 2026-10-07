انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، اظهار کرد: وقتی از اقتصاد دیجیتال، دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، هدف این است که بر اساس این مفاهیم، کسب‌وکارهای حوزه گردشگری را از حالت سنتی به سمت مدل‌های مدرن هدایت کنیم.

وی افزود: در این زمینه موضوعاتی مانند رزرو آنلاین، فروش اینترنتی، پرداخت الکترونیکی و استفاده از داده‌های گردشگران اهمیت زیادی دارد. با استفاده از این داده‌ها می‌توان سلیقه و علایق گردشگران را شناخت و بر اساس درخواست‌ها و نیازهای آنها، خدمات جدید و متنوعی در حوزه گردشگری طراحی کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: در گردشگری سنتی معمولاً یک خدمت مشخص به گردشگر ارائه می‌شد، بدون اینکه از اطلاعات مربوط به سفرها و علایق قبلی او برای طراحی خدمات جدید استفاده شود، در حالی که امروز داده‌ها می‌توانند به ما کمک کنند خدمات گردشگری را متناسب با سلیقه گردشگران توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: این روند می‌تواند گردشگری و اقتصاد گردشگری را متحول کند. همچنین آموزش نیروی انسانی بر اساس هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه‌های ماست و تلاش داریم علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری بتوانند وارد این عرصه شوند.

محسنی بندپی گفت: باید کسب‌وکارهای جدیدی را که بر پایه هوش مصنوعی در حوزه گردشگری شکل می‌گیرند، شناسایی و معرفی کنیم و ظرفیت‌های مختلف این حوزه را به فعالان گردشگری بشناسانیم.

تسهیل ورود گردشگران از مرزهای زمینی

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به برنامه‌های کشور برای توسعه گردشگری خارجی اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که برای تبادل گردشگر از مبادی مرزی زمینی تسهیلات لازم برای ورود گردشگران فراهم شود و از ظرفیت بازارهای کشورهای هم‌مرز استفاده کنیم.

وی افزود: پس از رکود شدیدی که با آن مواجه بودیم، وضعیت گردشگری در بسیاری از استان‌ها بهبود پیدا کرده است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده تا پایان شهریور، به جز برخی استان‌های جنوبی از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، در سایر استان‌ها ضریب اشغال تخت‌ها تقریباً به بالای ۸۰ درصد رسیده بود.

محسنی بندپی درباره وضعیت گردشگری خارجی نیز گفت: در دو حوزه با رکود و محدودیت‌هایی مواجه بودیم، اما در حوزه گردشگری زیارتی شرایط متفاوت بود.

وی ادامه داد: پیش از اعمال محدودیت‌های اخیر در پروازهای هوایی، روزانه حدود ۴۰ پرواز به مقصد مشهد مقدس داشتیم که ترکیبی از گردشگری زیارتی و سیاحتی را پوشش می‌داد. همچنین به استان گیلان و سایر استان‌ها نیز پروازهایی برقرار بود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد: توسعه گردشگری در شرایط فعلی نیازمند استفاده از ظرفیت‌های فناوری، توجه به بازار کشورهای همسایه و تسهیل ورود گردشگران از مرزهای زمینی است.