موضع ملکه الیزابت در قبال رقابت شانه به شانه سلطنت طلبان و استقلال طلبان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارشی نوشت ملکه انگلیس بالاخره سکوت خود را درباره حفظ یکپارچگی و همه پرسی استقلال این کشور از بریتانیا شکست.

ملکه الیزابت تاکید کرد امیدوارم که مردم اسکاتلند زمانیکه به پای صندوق های رای می روند، به دقت درباره آینده خود فکر کنند.



بسیاری از کارشناسان از این اظهارات که پس از افزایش انتقادها به خاطر سکوت ملکه الیزابت در قبال این موضوع مهم مطرح شده است، به عنوان تشویقی برای حفظ یکپارچگی و عدم استقلال اسکاتلند از انگلیس یاد کرده اند.

از سوی دیگر دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس جدایی خانواده‌ ها را از جمله پیامدهای این جدایی عنوان کرد و گفت هیچ بازگشتی وجود ندارد و این تصمیم قاطعانه است.



کارشناسان نیز ضمن هشدار درباره پیامدهای جدایی اسکاتلند از انگلیس و رای مثبت به این همه پرسی بحران اقتصادی را از جمله تبعات این اقدام معرفی کرده اند.



از زمان نهایی شدن طرح برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند، لندن اقدامات متعددی را برای منصرف کردن اسکاتلندی ها از این تصمیم انجام داده و حتی چندی پیش دیوید کامرون دست به دامن مردم انگلیس شد تا از هر طریق که می توانند مردم را از این تصمیم منصرف کند.



در این راه حتی انگلیس کمپین "بهتر است با هم باشیم" را راه انداخت و رهبری آن را به "آلیستر دارلینگ" وزیر خزانه داری سابق سپرد تا شاید وی بتواند از استقلال اسکاتلند جلوگیری کند، اما از زمان جدی شدن فعالیت این کمپین میزان حامیان کسب استقلال در نظرسنجی ها افزایش یافته است.