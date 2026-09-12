طاهری: مشکلات اقتصادی نباید طلبه را از مسیر طلبگی جدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحیالدین طاهری صبح شنبه در دیدار رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور ضمن تبریک انتصاب وی ، ابراز امیدواری کرد دوره جدید مدیریت مرکز خدمات، زمینهساز گشایشهای جدی در مسائل حوزههای علمیه باشد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به دوران طلبگی خود پیش از انقلاب، حفظ روحیه معنوی، اخلاقی و قناعت را از ضرورتهای مهم حوزههای علمیه دانست و اظهار کرد: با وجود همه سختیها و محرومیتهای آن دوران، توجه به درس اخلاق و سادهزیستی در میان طلاب پررنگ بود.
وی با بیان اینکه الگوهای زیستی در برخی لایههای حوزه دستخوش تغییر شده است، افزود: بخشی از این تغییرات به فشارهای اقتصادی و اجتماعی بازمیگردد و در کنار آن، رویشهای انقلابی و امیدوارکنندهای نیز در حوزهها وجود دارد، اما نباید نسبت به کمرنگ شدن برخی سنتهای اصیل طلبگی بیتفاوت بود.
خانواده؛ حلقه مهم ماندگاری طلبه در حوزه
تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) خانواده را یکی از مهمترین عوامل حفظ طلبه در مسیر علمی و تبلیغی دانست و گفت: امروز خانوادههای طلاب با فشارهای مختلف اقتصادی مواجه هستند و این شرایط میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم طلبه را از فضای درس و تبلیغ دور کند.
طاهری تأکید کرد: اگر قرار است طلاب با آرامش به رسالت خود در حوزه و جامعه بپردازند، باید برای حمایت از خانوادههای آنان و کاهش آسیبهای اقتصادی برنامهریزی دقیق و عملیاتی صورت گیرد.
ضرورت توجه فوری به درمان روحانیون
وی همچنین با استقبال از اقدامات اخیر مرکز خدمات حوزههای علمیه، بهویژه در زمینه تکمیل طرحهای حمایتی، خواستار توجه جدیتر به مشکلات درمانی روحانیون و خانوادههای آنان شد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به مواردی از ناتوانی برخی روحانیون در تأمین هزینههای سنگین درمان و جراحی، گفت: بارها در جلسات جامعه روحانیت تأکید کردهام که باید از ظرفیت نهادهایی مانند اوقاف و دیگر مجموعههای توانمند برای حل مشکلات درمانی طلاب استفاده شود.
طاهری ادامه داد: روحانی ای که دغدغه هزینه درمان فرزند یا تأمین معیشت خانواده خود را دارد، نمیتواند با تمرکز و آرامش لازم به رسالت اصلی خود در جامعه بپردازد.
نشستهای تخصصی برای حل مسائل طلاب ادامه یابد
وی در پایان ضمن تقدیر از اقدامات جهادی مرکز خدمات حوزههای علمیه، بر استمرار نشستهای تخصصی برای شناسایی دقیق آسیبها و مسائل طلاب تأکید کرد و گفت: باید راهکارهای عملیاتی برای تقویت جایگاه اجتماعی، رفاهی و معیشتی روحانیون و مبلغان دینی در سراسر کشور دنبال شود.
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