ادامه عملیات پاکسازی حومه درعا و قنیطره/هلاکت شماری از سرکردگان تروریستها در حومه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات پاکسازی این کشور،مراکز و مخفیگاههای گروههای تروریستی در برخی مناطق را هدف قرار دادند و شمار زیادی از تروریستها را در حمیمه، الزربه، حویجینیه، عویجه، الرضوانیه والجبول در حومه حلب به هلاکت رساندند.

نیروهای ارتش همچنین تجمعات تروریستها را در روستاهای النعیمه، الجیزیره و الحیین شرقی و غربی در بصری الشام در حومه درعا هدف قرار دادند که طی آن شمار دیگری از تروریستها به هلاکت رسیدند.

همچنین هفت تروریست در حملات ارتش به مراکز تجمع آنها در حومه ادلب به هلاکت رسیدند که برخی از آنها وابسته به جبهه النصره بودند.

یک منبع نظامی به سانا گفت چند خودرو تروریستها که برخی از آنها مجهز به تیربارسنگین بود، در دیرحافر، غرب میدان النعناعی، شمال قلعه، الحاضر، الراشدین، شرق مسکنه و المهدوم در حلب و حومه آن منهدم شد و شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

همچنین چند سرکرده گروههای تروریستی درحومه حلب به هلاکت رسیدند، این تروریستها در حال برگزاری نشستی با یکدیگر بودند که مخفیگاه آنها هدف حملات ارتش قرار گرفت و همگی به هلاکت رسیدند.