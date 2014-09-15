66 مرکز علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مردانی ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار فارس و معرفی رئیس مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی شهری و روستایی فارس، گفت: مهمترین مولفه این مرکز آموزش عالی تامین نیازهای تخصصی، آموزشی و مهارتی دستگاه های اجرایی است.

وی یادآورشد: دانشگاه جامع علمی و کاربردی در کنار صنعت، خدمات و بخش کشاورزی کشور با حدود یک هزار واحد فعالیت دارد اما با دستور وزارت کشور مجموعه ای در خصوص افزایش داشته های سازمانها و نهاد های دولتی راه اندازی شد.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری و روستایی کشور افزود: این موسسه در بحث شهرداری ها اولین حرکت خود را آغاز کرده که به طور حتم شاهد افزایش دانش فنی و علمی در این مجموعه ها خواهیم بود.

مردانی یادآور شد: در حال حاضر 42 هزار دانشجو در این موسسه مشغول هستند که البته جدا از این تعداد گروهی دیگر نیز در دوره های کوتاه مدت و طول خدمت حضور دارند.

وی تاکید کرد: حدود 30 تقاضا از شهرستانهای مختلف کشور در جهت راه اندازی واحد موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری و روستایی داریم که مشغول بررسی آن هستیم.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری و روستایی کشور تصریح کرد: درخواست ما از مسئولین استانها حمایت این مجموعه است زیرا به طور حتم با توسعه فعالیت های این موسسه شاهد توسعه و رشد علمی نهاد ها و دستگاه های مختلف خواهیم بود.

در پایان این دیدار "علیرضا امامی" به عنوان رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی مدیریت شهری و روستایی فارس معرفی شد.