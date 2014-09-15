به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری همایش نقش ماندگار رادیو در دوران دفاع مقدس، با حضور محمدحسین صوفی معاون صدای رسانه ملی، حمید شیخ محمدی مدیر رادیو ایران و دبیر نخستین همایش، مدیر روابط عمومی معاونت صدا و اصحاب رسانه در سالن جلسات معاونت صدا برگزار شد.
معاون صدای رسانه ملی در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: سابقه دفاع مقدس در كشور ما بسیار ارزشمند است و رشادتها، دلاورمردیها، پایمردی و حماسهسازی رزمندگان و مردم در طول این دوران جنگ تحمیلی را تبدیل به دفاع مقدس مردم مسلمان ایران کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: مقاومت مردم انقلابی و نستوه این سرزمین كه دلیرانه ایستادند تا از حریم باورها، مقدسات و شرافت سرزمین خود دفاع کنند، سبب پیروزی رزمندگان و ملت غیور ایران و شكست جبهه كفر و استكبار شد.
صوفی با بیان اینكه در این ایام رسانه به ویژه رادیو به عنوان راوی صادق اقدامات، عملكرد و فداكاریهای رزمندگان را منعكس میکرد، یادآور شد: برقراری ارتباط میان رزمندگان و مردم و انعكاس حماسهسازیهای دلاورمردان كشورمان در جبههها از جمله فعالیتهای مهم و تأثیرگذار در این ایام بود.
معاون صدا همچنین از رادیو به عنوان پویا و فعالترین رسانه در برقراری ارتباط و اطلاعرسانی در ایام دفاع مقدس یاد و خاطرنشان كرد: رادیو همچنین به عنوان راوی صادق در سالهای پس از پیروزی به ویژه در هفته دفاع مقدس در حوزههای مختلف برنامههای متنوعی را تولید و پخش کرد.
معاون صدا در ادامه اظهار کرد: رادیو در انعكاس رشادتها، ایثارگریها، فداكاریها و خدمات رزمندگان و ایجاد ارتباط میان مردم و خانوادههای رزمندگان با آنها تلاش وافری داشته و شهدای گرانقدری را تقدیم دفاع مقدس کرده است. جانبازان بسیاری نیز از این رسانه در عرصه اطلاعرسانی بخشی از بدن مطهر خود را تقدیم کردند.
وی با اشاره به اینكه در هفته دفاع مقدس دو دسته برنامه در رادیو داریم كه بخش اول آن برنامههای تولیدی شبكهها است، گفت: امسال در كنار ویژه برنامههای روتین و متعارف رادیو ویژه دفاع مقدس كه بیش از هزار برنامه در قالب نمایش، قصه، معرفی كتاب، مستند، بیان خاطرات رزمندگان اسلام، حماسهسازیهای دفاع مقدس، نقش زنان، جوانان، پزشكان، اصناف و..... در ایام، بررسی تألیفات و تحلیل فیلمهای سینمایی دفاع مقدس، تبیین سبك زندگی، بررسی هنر و ادبیات دفاع مقدس، پخش روزانه رادیو فیلم از رادیو نمایش و... از شبكههای مختلف رادیو تولید و پخش شده است.
صوفی به بخش دوم برنامهها در هفته دفاع مقدس اشاره كرد و گفت: نخستین همایش نقش ماندگار رادیو در دوران دفاع مقدس با محوریت رادیو ایران برگزار میشود.
معاون صدا از این همایش به عنوان كاری بدیع، نو و تازه یاد و تصریح كرد: رادیو با توجه به برقراری ارتباط مؤثر میان مردم و رزمندگان در طول سالهای جنگ تحمیلی طرازی نوین از یک رسانه متعهد بوده و منشأ تحولات و نوآوریهای بزرگ در عرصه اطلاعرسانی صادقانه است. بر این اساس نخستین همایش نقش ماندگار رادیو در دوران دفاع مقدس با هدف واكاوی و واگویه اقدامات رادیو در دوران دفاع مقدس، تجلیل از خدمات كسانی كه صادقانه و متعهدانه در این عرصه به درجه رفیع شهادت یا جانبازی نائل شدند و یا جانانه جنگیدند و گام برداشتند، اولین همایش در تاریخ 6 مهر 93 در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار میشود.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینكه محور فعالیتهای رادیویی در طول دوران دفاع مقدس رادیو سراسری یا رادیو ایران بوده است، مدیریت این همایش بر عهده رادیو ایران بوده كه با همكاری دیگر شبكههای رادیویی و مشاركت نهادهایی چون بسیج مستضعفین، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری تهران و..... برگزار خواهد شد. برپایی نمایشگاه عكس دستاوردهای دفاع مقدس و مرور كتاب خاطرات همكاران رادیو در این ایام نیز از دیگر برنامههای رادیو در این ایام خواهد بود.
معاون صدای رسانه ملی گفت: رادیو ایران از روز گذشته ویژه برنامهای 30 دقیقهای با محوریت این همایش را تولید و پخش میكند. همچنین در این همایش چهرههایی چون فرماندهان، رزمندگان، جانبازان، هنرمندان، نویسندگان و شاعران حاضر در دوران دفاع مقدس حضور خواهند داشت. همچنین در این همایش از خانوادههای شهدای رادیو در دفاع مقدس و برنامه سازان رادیو در این دوران نیز تقدیر میشود.
صوفی همچنین با بیان اینكه این همایش مقدمهای برای همایشهای دیگر در سالهای آتی خواهد بود، گفت: دفاع مقدس نقطه زرینی در تاریخ كشورمان بود و انقلاب اسلامی نیز آغازی بر خودباوری، اعتماد به نفس، ابتكارات و ابداعات بود كه این امر سبب موفقیت در دیگر عرصهها همچون نانو، انرژی هستهای، زمینههای علمیو.... شد. بنابراین اگر امروز كشورمان در عرصههای مختلف در دنیا جزو كشورهای سرآمد است، این امر از فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس نشأت میگیرد.
پخش یک نمایش قدیمی از رادیو نمایش
نمایش قدیمی «سوار سیاه پوش» در قالب برنامه «یکی بود یکی نبود» فردا 25 شهریور ماه از رادیو نمایش پخش میشود.
«سوار سیاه پوش» از نمایشهای قدیمی دهه 40 رادیو ایران است که هنرمندان آن روزگار در آن به ایفای نقش پرداختند.
این نمایش نوشته محمد مجلسی است که در آن زینب خطیبی، مسعود تاجبخش، هوشنگ سارنگ، ناصر کوره چیان، حیدر صارمی، هوشنگ بهشتی، اکبر مشکین و صادق بهرامیبه ایفای نقش پرداختند.
برنامه «یکی بود یکی نبود» ساعت 17:30 از رادیو نمایش پخش میشود.
مسنترین شرکت کننده آزمون سراسری در «صبحی دیگر»
برنامه صبحگاهی «صبحی دیگر»شبکه آموزش سیما فردا 25 شهریور ماه با مسن ترین شرکت کننده آزمون سراسری دانشگاهها به گفتگو مینشیند.
ابوتراب صالحی مسنترین فرد شرکت کننده در آزمون سراسری دانشگاهها مردی 80 ساله است که تلاش خود را به قبولی در رشته دندانپزشکی معطوف کرده بود و امسال در رشته روانشناسی پذیرفته شد.
صالحی از شهرستان کبوتر آهنگ که در آزمون سراسری امسال موفق به قبولی در رشته روانشناسی شده فردا 25 شهریور ماه به همراه خانواده اش در برنامه صبحگاهی «صبحی دیگر» حضور مییابد و از ارادهاش برای شرکت در این آزمون میگوید.
«صبحی دیگر» به تهیه کنندگی سید رامین موسوی ملکی هر روز ساعت 9:15 به طور زنده از شبکه آموزش سیما روی آنتن میرود.
بسته شدن پرونده «زخم» در شبکه سه
حسن نجاریان مدیر تولید مجموعه در حال تولید «زخم» از پایان تصویربرداری این سریال تا پایان شهریور ماه خبر داد.
وی درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت: با توجه به نزدیک شدن به هفته نیروی انتظامی در اوایل مهرماه پیشبینیمان این است که تصویربرداری قسمت آخر و کامل کردن قسمت 12 تا پایان شهریورماه به پایان برسد.
این مدیر تولید با اشاره به تدوین همزمان سریال ادامه داد: همچنین تدوین سریال نیز توسط بهرام آب پرور در حال انجام است و اکنون به قسمت 11 رسیده است. همچنین صداگذاری 6 قسمت نیز کامل شده است. ضمن اینکه آهنگسازی سریال هم همزمان ادامه دارد و محمد علیزاده خواننده تیتراژ نیز ترانهای متناسب با مضمون را انتخاب کرده و این بخش هم به طور همزمان در مرحله ساخت است.
مجموعه تلویزیونی «زخم» به تهیه کنندگی محسن علی اکبری و کارگردانی مسعود آب پرور در 13 قسمت 50 دقیقهای نقش و جایگاه مشاوران زن در کلانتری را دنبال میکند. این سریال در قالب اپیزودیک به قلم سعید رحمانی نوشته شده و در گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما با مشارکت نیروی انتظامی تولید میشود.
«زخم» ماجرای سروان الهام پویا است که با فارغ التحصیل شدن از دانشکده افسری به عنوان مددکار اجتماعی در یک کلانتری مشغول به کار میشود و مسئولیت بررسی و حل مشکلات پروندههای حقوقی را پیش از پیگیری قضایی بر عهده دارد.
عوامل «گاهی به پشت سر نگاه کن» در اداره آگاهی
تصویربرداری «گاهی به پشت سر نگاه کن» به کارگردانی مازیار میری و تهیهکنندگی رضا انصاریان ادامه دارد و نگار حسن زاده و بهاره کیان افشار در شهرک غرب مقابل دوربین این سریال رفتند.
رضا انصاریان تهیه کننده «گاهی به پشت سر نگاه کن» در این باره گفت: تصویربرداری سکانسهای خارجی این سریال آغاز شده و اکنون مشغول ضبط بخشهای مربوط به ماجراهای بین مریم و شبنم هستیم.
وی تصریح کرد: از بعد از ظهر امروز نیز هم سعید چنگیزیان به جمع بازیگران این مجموعه میپیوندد و سکانسهای داخلی مربوط به ماشین او ضبط میشود. عوامل تولید «گاهی به پشت سر نگاه کن» 75 جلسه تصویربرداری را پشت سر میگذارند و از فردا برای ضبط سکانسهای مربوط به سرهنگ تهرانی و دستیارش داوود راهی آگاهی مرکزی تهران حوالی خیابان وحدت اسلامی میشوند.
به گفته این تهیه کننده در این سکانس اتفاقات پلیسی قصه، مثل تصادف حامد و مشکلات کارخانه تابش و .. پیگیری خواهد شد.
انصاریان تأکید کرد: هدایت هاشمی و امیر کربلایی زاده نیز جلوی دوربین خواهند رفت و به تناوب بازیگرهای دیگری مثل امین تارخ، بهاره کیان افشار و الیکا عبدالرزاقی به جمع بازیگران این سکانس افزوده خواهند شد.
وی ادامه داد: آگاهی مرکزی تهران از لوکیشنهای نسبتا مهم این پروژه تلویزیونی است و به همین دلیل عوامل تولید به مدت 10 روز در آن استقرار خواهند داشت.
این سریال برای پخش از شبکه دو ساخته میشود
روزهای پایانی مأموریت «عموجان هیتلر» در پارک نهج البلاغه
تصویربرداری فیلم ویدئویی «عمو جان هیتلر» به کارگردانی حمید ابراهیمی و تهیه کنندگی محمدعلی اسلامی هم اکنون در پارک نهج البلاغه در حال تصویربرداری بوده و تاکنون 90 درصد از کل کار مقابل دوربین رفته است.
تصویربرداری اواخر هفته جاری به پایان میرسد و تدوین و صداگذاری نیز به تازگی توسط داود صدری آغاز شده تا این تله فیلم هر چه زودتر آماده نمایش شود.
ابراهیمی که پیش از این به عنوان بازیگر در پروژههای مختلف ایفای نقش کرده درباره داستان اولین ساخته خود گفت: «عمو جان هیتلر» داستان جالبی دارد و داستان غلام قهرمانی معروف به عمو جان و اخوان دو دوست قدیمی را روایت میکند. هر دوی آنها از مدیران پاركی هستند كه قرار است به زودی افتتاح شود. حال در این میان عمو جان و اخوان برای به دست آوردن كرسی مدیریت با یكدیگر به رقابت می پردازند. این رقابت ماجراهایی را به وجود میآورد كه آدمهای دیگر پارك را نیز درگیر خود میكند... .
ضمن اینکه گروه روز گذشته نیز تصویربرداری را در لوکیشنی واقع در احمدآباد مستوفی انجام دادهاند.
این تلهفیلم قرار است از شبکه نمایش خانگی عرضه شود و گوهر خیراندیش، رضا بابک، ناصرهاشمی، محمود جعفری، عمار تفتی، مریم کاویانی، شهرام عبدلی، سیدرضا حسینی، میلاد دافساری، حامد جوادی، فرزانه سكوتی و (با حضور) آرمان صورتگر و سولماز حصاری و جلیل فرجاد همراه با هنرمند خردسال اهورا ابراهیمیدر آن ایفای نقش میکنند.
پایان تصویربرداری «روشنای حقیقی» در درمانگاه
تصویربرداری فیلم تلویزیونی «روشنای حقیقی» به کارگردانی مچید سروینی که از تیرماه در ساری آغاز شده بود و از حضور بازیگرانی همچون مهرداد ضیایی و حسین شمس بهره میبرد روز گذشته به پایان رسید.
این فیلم اجتماعی و مذهبی که کلیه مراحل تصویربرداری آن در شمال کشور انجام شده بود روز گذشته در لوکیشن درمانگاه به کار خود پایان داد.
مجید سروینی کارگردان این فیلم تلویزیونی گفت: لوکیشن پایانی فیلم تلویزیونی «روشنای حقیقی» در درمانگاه تصویربرداری شد و در این سکانس مهردادضیایی و حسین شمس جلوی دوربین رفتند و ایفای نقش کردند.
وی افزود: این سکانس که از صحنههای اولیه فیلم محسوب میشود صحنه آوردن کمال به درمانگاه توسط علیمراد گرفته شد که در آنجا برای اولین بار متوجه بیماری کمال میشوند.
«روشنای حقیقی» داستان کمال و رحيم، دو برادری است که سالهاست با هم اختلاف دارند، اما فرزندان آنها برای برگزاری يک مسابقه قرآنی، دوستی صميمی با هم برقرار مي کنند که همين دوستی باعث ماجراهای بین این دوبرادر میشود.
مهرداد ضیایی ( کمال )، شیوا ابراهیمی (همسر رحیم)، حسین شمس (رحیم)، حسن رستمانی(نعمت معلم قرآن) و جمعی از بازیگران محلی در این فیلم ایفای نقش میکنند.
انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری
در حکمی از سوی رییس سازمان صدا و سیما، علی رامک مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری شد.
مدیرکل جدید مرکز فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد و مدرس همین رشته بوده است.
مدیرکلی صدا و سیمای مرکز ایلام و قائم مقامی صدا وسیمای مراکز گلستان و زنجان از سوابق مدیریتی رامک به شمار میرود.
مراسم معارفه رامک و تودیع حجت اله رحیم زاده یکشنبه 23 شهریور ماه در مرکز چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز آبادان
با حکم رییس سازمان صدا و سیما، داریوش دبیقی به سمت مدیرکلی صدا و سیمای مرکز آبادان منصوب شد.
دبیقی کارشناس ارشد تاریخ و مدرس این رشته در دانشگاه های آزاد و پیام نور یاسوج بوده است.
مدیرکل جدید مرکز آبادان سالها تهیه کننده و نویسنده برنامههای رادیویی و ناظر کیفی تولیدات نمایشی مرکز کهگیلویه و بویراحمد بوده است. قائم مقامی صدا و سیمای مرکز آبادان و معاونت صدا و مدیریت آموزش و پژوهش مرکز کهگیلویه و بویراحمد از سوابق مدیرتی وی به شمار میرود.
مراسم معارفه دبیقی و تودیع احمد امیرحائری شنبه 22 شهریورماه در مرکز آبادان برگزار شد.
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