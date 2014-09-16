به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه روسی رمان مردگان باغ سبز به قلم نویسنده برجسته ایرانی، محمدرضا بایرامی نشان نقره جایزه ادبی اوراسیا در بخش گنجیه نثر را به خود اختصاص داد

جایزه ادبی اوراسیا توسط اتحادیه خلاقیت‌های هنری اورآسیا با هدف تشویق مولفان و نویسندگان مستعد در رشته‌های مختلف ادبیات هنری و مستند و در راستای تقویت و غنای متقابل فرهنگی کشورهای منطقه اوراسیا تاسیس شده است

جوایز این مسابقه که همه ساله با انتخاب هیئت داوران اعطا خواهد شد زیر نظر شورای کارشناسی مسابقه و نمایندگان اتحادیه های هنری زیر مجموعه اتحادیه خلاقیت های هنری اورآسیایی اداره خواهد شد

جوایز مسابقه در بخش های شعر و نثر تحت عناوین اشعار درخشان، گنجینه نثر، شاهکارهای درام، تحقیقات تاریخی، مفهوم جهان هستی، مطالعات قوم نگاری و قوم شناسی، روانشناسی و فرهنگ، مرکزیت اورآسیا، نظری به آینده و وحدت فرهنگ ها اعطا می‌شود.

امسال ترجمه روسی کتاب مردگان باغ سبز به قلم محمد رضا بایرامی که توسط اآندره اندروشکین صورت گرفته است که توسط بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و با همکاری موسسه انتشاراتی صدرا در مسکو و نشر وچه به چاپ رسیده .موفق شد نشان نقره بخش گنجینه نثر را به خود اختصاص دهد.

مردگان باغ سبز به تازگی نیز عنوان یکی از 10 اثر برگزیده نمایشگاه کتاب مسکو معرفی شد.