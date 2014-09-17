رضا اعظمیان کارگردان سینمای ایران درباره فعالیت های تازه‌اش به خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش فیلمنامه فیلم مستندی را با عنوان «پابرهنه های دیروز، بورژواهای امروز» به پایان رساندم و تصمیم دارم به زودی این مستند را جلوی دوربین ببرم.

وی ادامه داد: مذاکراتی با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی انجام دادم البته حمایت مالی از آنها نمی خواهم فقط درخواست کردم برای صدور مجوز ساخت این فیلم مستند من را همراهی کنند.

اعظمیان درباره سوژه فیلمش توضیح داد: «پابرهنه‌های دیروز، بورژواهای امروز» بیانگر یک موضوع اجتماعی است و داستان سوءاستفاده های مدیران یک شرکت است که در طول مدت زمان مشخصی، سهام هایی را به نام خود کرده و به اسم ایثارگران امکاناتی را گرفته و از خدمات آن ها استفاده کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: زمانی که این خبر به من رسید به این نتیجه رسیدم که برای نشان دادن چنین فسادی بهترین کار، ساخت یک فیلم مستند است. من معتقدم آدم‌هایی که برای منافع خودشان از نام شهدا و ایثارگران بهره می‌برند انسان‌های ناجوانمردی هستند که نه تنها به فساد مالی مبتلا هستند بلکه از باورها و ارزش‌های جامعه نیز سوءاستفاده می‌کنند.

کارگردان فیلم «دلتنگی‌های عاشقانه» تصریح کرد: امیدوارم شرایطی فراهم شود که هرچه زودتر بتوانم این فیلم مستند را بسازم.

اعظمیان درباره زمان اکران فیلم «دلتنگی های عاشقانه» عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، قرار است این فیلم اوایل سال 94 راهی اکران شود.

رضا اعظمیان از کارگردانان سینمای ایران است که ساخت فیلم «دلتنگی های عاشقانه» را در کارنامه خود دارد. این فیلم روایتی از سال های اولیه انقلاب است و داستان زندگی یکی از شهدای انقلاب را عنوان می کند.

محمدرضا فروتن و میترا حجار در فیلم «دلتنگی های عاشقانه» به ایفای نقش می پردازند.