به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در ابتدای سخنان خود در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت بیست‌وششم شهریور سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تاسیس نیروهای زمینی، دریایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد با اشاره به سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) به جهت تاسیس سه نیروی دریایی، هوایی و زمینی سپاه در سال 64 گفت: این فرمان قبل از عملیات فاو توسط حضرت امام(ره) صورت گرفت و ایشان به این ضرورت رسیدند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید برای دفاع نظامی در برابر تهدیدات خارجی آمادگی کامل داشته باشد و بر همین اساس نیز سه نیروی دریایی، زمینی و هوایی سپاه برای پاسداری از انقلاب اسلامی و حریم نظام مقدس جمهوری اسلامی تشکیل شده است.

وی افزود: سپاه در زمان جنگ توانمندی هایی را برای خود ایجاد کرده بود و پس از جنگ نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توسعه و گسترش این نیروها پرداخت که کار بسیار سختی بود، لذا تا زمانیکه در حال جنگ بودیم نتوانستیم این سه نیرو را به خوبی تشکیل دهیم، زیرا تشکیل این نیروها ویژگی های خاص خودشان را داشت، اما پس از جنگ نسبت به ایجاد سه ستاد مستقل اقدام کردیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: به همین علت با تلاش نیروهای مجاهد و دانشمند در عرصه های علمی و پژوهشی اقدامات بسیار خوب و گسترده ای در تمام سه نیروی هوایی، دریایی و زمینی انجام گرفت که نتیجه آن برخورداری سپاه از سه نیروی قوی زمینی، هوایی و دریایی بود که این توانمندی و آمادگی های نیروها قابل مشاهده است.

سردار سرلشکر جعفری اضافه کرد: حتی دشمنان هم به این توانمندی های سپاه اقرار کرده و واقف هستند جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توانمندی های بسیار خوب دفاعی برخوردارند.

وی بیان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توان بسیار گسترده و واقعی را برای دفاع در برابر تهدیدات خارجی فراهم کردند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: از زمان جنگ تاکنون که زمان بسیار زیادی می گذرد، دشمنان بارها قصد تهدید علیه جمهروی اسلامی را داشتند، ولی به دلیل آمادگی های خوب نظامی در سپاه و ارتش از تصمیم خود منصرف شده و این قدرت نظامی اثر بازدارندگی خود را گذاشته است.

سردار سرلشکر جعفری تاکید کرد: ماموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع از دستاوردهای انقلاب و پیشبرد اهداف آن است که یک بعد آن دفاعی و نظامی بوده که به همین منظور سه نیروی دریایی، هوایی و زمینی ایجاد شد و یک بعد دیگر آن مربوط به تهدیدات نرم‌افزاری است که در واحدهای دیگر سپاه به مقابله با آن می پردازند.

وی خاطر نشان کرد: مجموعه کل سپاه آمادگی خوبی برای دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی دارد و این آمادگی را نیز مدیون خون شهدا، حمایت و پشتیبانی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هستیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امیدواریم در بستری که پیش‌رو داریم، سپاه هر روز قدرتمندتر از قبل بتواند در مسیر آرمان ها و اهداف انقلاب تلاش و نقش خود را ایفا کند.

سردار سرلشکر جعفری در پاسخ به این سوال که ایجاد ائتلاف غربی ها با محوریت آمریکا را برای مقابله با داعش چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری روز گذشته فرمودند این حرکت آمریکایی ها بیشتر به یک شو شبیه است، زیرا همه می دانند گروه های تروریستی از جمله داعش با حمایت و پشتیبانی خود آنها به علاوه اسرائیل تشکیل شده اند تا مردم منطقه و مسلمانان را به جان هم بیندازند و مانعی داخلی برای پیشرفت کشورها، انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر نظام سلطه باشند.

وی افزود: این اقدام آنها نشان‌دهنده این است که از ایفای نقش موثر داعش و امثال آن در منطقه ناامید شده اند، زیرا از توسعه اینگونه گروه های تروریستی احساس خطر کرده تا در آینده دامن خودشان را بگیرد و به طور کلی به این نتیجه رسیدند که این ائتلاف را تشکیل دهند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حضور ایران در این ائتلاف تصریح کرد: با توجه به اینکه محوریت این ائتلاف آمریکایی ها هستند حتی اگر ایران هم دعوت می شد، به هیچ عنوان شرکت نمی کردیم.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران حتی قبل از ایجاد داعش با گروه های تروریستی مخالف و در حال مبارزه بود و در مجموع امید زیادی به این ائتلاف نیست، چون این ائتلاف را در راستای اهداف خودشان تشکیل داده اند و اینکه هدف آنها نابودی کامل گروه های تروریستی از جمله داعش باشد، تردیدی جدی وجود دارد.

سردار سرلشکر جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاومت مردم مظلوم فلسطین در جنگ 51 روزه اظهار داشت: مقاومت مردم مظلوم غزه استمرار مقاومت و پایداری در برابر نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در منطقه بود. البته این جنگ اول نبوده، بلکه جنگ های 33 روزه، 22 روزه و... که در گذشته انجام شد همگی از یک جنس بودند و در همه این موارد نیز شاهد مقاومت مردم در برابر یک ارتش کلاسیک و منظم بودیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این مقاومت از دستاوردهای هشت ساله خودمان و پیام های انقلاب اسلامی است و این را به اثبات رسانده است که مردم حتی می توانند با دست خالی و تنهای تنها در برابر یک ارتش ایستادگی کنند.

وی گفت: این مقاومت نشان داد که ایستادگی مردم با اراده، ایمان و اتحاد می تواند هر نوع ارتش را تسلیم کند.

سردار سرلشکر جعفری با اشاره به پیام های مقاومت مردم مظلوم در برابر کشورهای سلطه گر گفت: خوشحالیم که این ایستادگی ها که در برابر نظام سلطه ایجاد می شود، به خوبی در دنیا جا افتاده است و حتی در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی در حال گسترش است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره نحوه فعالیت سامانه سوم خرداد گفت: سامانه سوم خرداد سامانه ای است که به دنبال دفاع از آسمان کشور با فناوری های جدید، با ترکیب رادارهای مختلف و توانمندی هایی است که در بعد ضدهوایی ساخته شده است. همچنین این سامانه در حد کلاس پدافندهای پیشرفته دنیا با عمق و ارتفاع مناسب است که توسط دانشمندان گمنام و مومن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخته شده است.

وی با اشاره به برگزاری رژه 31 شهریور ماه که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، گفت: در این مراسم نیز برخی از توانمندی های سپاه به نمایش در می آید.

سردار سرلشکر جعفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تجهیز اربیل عراق را به جنگنده های نظامی آمریکایی چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا اینکه این اقدام تهدیدی برای ایران در پی خواهد داشت یا خیر؟ اظهار داشت: این اقدام تهدیدی برای ما نیست و نظام جمهوری اسلامی از تهدیدهای مستقیم عبور کرده است و تهدیدات مستقیم را بعید می دانیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این اقدام برای حمایت از کردها در شمال عراق بوده و به همین دلیل در منطقه اربیل مستقر شدند.

وی در پاسخ به این سوال که توان نظامی ایران را با توجه به گزارش هایی که پنتاگون در این رابطه ارائه کرده است، چگونه ارزیابی می کنید؟، اظهار داشت: برآورد توان نظامی ما با برآورد توان نظامی که کشورهای دیگر دارند متفاوت است، زیرا توان نظامی آنها متکی بر سلاح و تجهیزات است، اما توانایی های ما بر سلاح و تجهیزات نبوده و نیست بلکه متکی بر نیروی ایمان، انگیزه و اقدامات نرم افزاری در مباحث دفاعی و تاکتیک ها و البته در حد کوچکی در زمینه سلاح ها است.

سردار سرلشکر جعفری با تاکید بر اینکه توان نظامی جمهوری اسلامی متکی بر مردم و نرم افزاری است، افزود: آمادگی توان دفاعی ما نیازی به بودجه های زیاد ندارد و همواره مقدار کمی از بودجه در این زمینه کسر می‌شود، اما چون بازدهی آن بسیار بالا بوده برخی احساس خطر می کنند، لذا جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده است که توسعه و آمادگی دفاعی با هدف بازدارندگی و صرف اقدامات دفاعی است، لذا هر چقدر در بعد دفاعی قدرتمندتر می شویم برای کسانی که نگاه تجاوزگرایانه به جمهوری اسلامی دارند، تهدید به شمار می رود و در غیر این صورت نیز بازدارنده خواهد بود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از تحولات سوریه و اقدام آمریکایی ها برای تجهیز کردن گروه‌های ضد دولت و مردم سوریه چیست؟ گفت: هدف دشمنان در سوریه از بین بردن نظام حاکم بر سوریه است و چون دولت و مردم آن در جبهه مقاومت اسلامی قرار دارند، برایشان قابل تامل نیست و هر اقدامی می کنند تا این مقاومت را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه هنوز هم برخی از معارضین در سوریه وجود دارند، افزود: توسعه اقدامات معارضین هم اکنون وجود دارد، ولی اینکه این اقدامات گسترش یابند با توجه به اشراف کامل نیروهای سوریه ای بعید به نظر می رسد.

سردار سرلشکر جعفری اضافه کرد: واکنش جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی قطعی است، اما به صورت مستقیم و دخالت نظامی نداریم، اما بدون تردید حمایت از نظام حاکم بر سوریه را انجام خواهیم داد و این حرکت آمریکایی ها برای تجهیز کردن گروه های ضد مردمی را به شدت محکوم می کنیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: این اقدام آمریکایی ها تجاوزگرایانه و برخلاف قوانین بین‌المللی است و به نظر می رسد از این اقدام خود پشیمان خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی در برابر اقدامات تجاوزگرایانه رژیم صهیونیستی از جمله فرستادن پهپاد بر فراز آسمان ایران چه اقدامی انجام می دهد، گفت: پاسخ ایران بستگی به نوع تهدید دارد، مورد به مورد هر تهدیدی پاسخ داده می شود. به طور مثال ساقط کردن پهپاد رژیم صهیونیستی در میدان نبرد پاسخ جمهوری اسلامی ایران بود.

سردار سرلشکر جعفری در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از عملیات آمرلی عراق چیست و اینکه آیا نیروهای نظامی ایران در این عملیات حضور داشتند یا خیر؟ بیان کرد: عملیات آمرلی محدود به آن شهر نبود و یک منطقه وسیعی را از جمله حمرین که دارای ارتفاعات استراتژیک بود، در بر می گرفت که داعشی ها با اتکاء به این ارتفاعات به شهرها و روستاها تسلط داشتند که این منطقه پاکسازی شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این عملیات یک عملیات بسیار بزرگ و موفقی بود که توسط نیروهای دفاعی و ارتش عراق انجام شد.

وی تصریح کرد: نقش ایران در این عملیات مستشاری، کمک فکری و انتقال تجربی بود و اینکه نیروهای نظامی ایران به این عملیات وارد شوند، لازم نبود.

سردار سرلشکر جعفری خاطر نشان کرد: اثر این عملیات قطعا در شکست کامل داعش اثرگذار است و با تسلطی که به ارتفاعات حمرین وجود دارد، بدون تردید می تواند به سایر نقاط استراتژیک توسط نیروهای نظامی عراق گسترش یابد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به اینکه آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساخت تجهیزات سنگین زیردریایی ها و جنگنده های نظامی ورود پیدا کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: قرار نیست سپاه پاسداران به تجهیزات سنگین دریایی یا جنگنده های هوایی مجهز شود، لذا این سیاستی است که از سال 70 از سوی مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است.

سردار سرلشکر جعفری با بیان اینکه بین نیروی دریایی، هوایی ارتش و سپاه تقسیم کار انجام شده است، افزود: نیروی دریایی، هوایی سپاه و ارتش مکمل یکدیگرند و سپاه مجهز به تجهیزات بومی و سبک در عین حال توانمند در نبردهای ناهمتراز است و به طور کلی نیز جنگ سپاه پاسداران کلاسیک نیست.

وی در پاسخ به اینکه تعامل دولت یازدهم با سپاه تاکنون چگونه بوده، گفت: طبق سیاست ها و تدابیر مقام معظم رهبری سپاه پاسداران از تمام دولت ها حمایت می کنند به خصوص در اقدامات سازندگی و مربوط به معیشت، امنیت و آسایش مردم و محرومیت زدایی اقدامات گسترده ای صورت گرفته است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعلام کردیم که سپاه با تمام توان آمادگی کامل را برای پیشبرد اهداف دولت دارد، تصریح کرد: پس از اینکه مدتی گذشت، دولت به این نتیجه رسید که توانمندی سپاه بخصوص در سازندگی یک توانمندی قابل توجهی است که نمی شود آن را نادیده گرفت که در همین رابطه نیز همکاری های خوبی در این عرصه و دیگر بخش ها وجود دارد و رابطه خوبی با دولت برقرار است.

سردار سرلشکر جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت بسیج و نیروی قدس سپاه اظهار داشت: عرصه کار بسیج در داخل کشور و مقابله با حرکت های ضد امنیت و برخلاف انقلاب اسلامی است که عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است.

وی درباره ارزیابی خود از عملکرد نیروی قدس سپاه گفت: عرصه ماموریت نیروی قدس سپاه در خارج از کشور و کمک به نهضت های اسلامی و ایستادگی مردم در برابر نظام سلطه است که این نیرو در کشورهای لبنان، سوریه و عراق اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: اقرار دشمنان بهترین ارزیابی از عملکرد نیروی قدس سپاه است.

سردار سرلشکر جعفری افزود: حمایت فکری و یا آموزشی بیشتر از سوی نیروی قدس سپاه در منطقه انجام می گیرد که بسیار موفق بوده است.

وی درباره نحوه فعالیت سپاه در حوزه سایبری اظهار داشت: یکی از عرصه های دفاعی که سپاه به آن ورود پیدا کرده موضوع سایبری است در همین رابطه نیز در گذشته حملات سایبری دشمنان به زیرساخت های کشور ما سابقه داشته که برای مقابله با این حملات اقدامات و توانمندی های بسیار خوبی تاکنون به دست آمده و روبه گسترش است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: این توانمندی ها نیز اثر بازدارندگی داشته است.

سردار سرلشکر جعفری با اشاره به نحوه حمایت از نهضت ها و مردم مظلوم در کشورهای اسلامی و سایر کشورها گفت: اقدامات و حمایت هایی که سپاه به نهضت ها و مردم مظلوم کشورها انجام می دهد، بنا به درخواست خود آنها است و هر درخواستی که انجام می شود سپاه جواب می دهد، لذا ما هم حمایت و هم دفاع از مسلمانان را وظیفه اصلی خود می‌دانیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ما بنا به درخواست آنها فناوری ها و بخصوص انتقال فناوری را دنبال می کنیم، زیرا انتقال خود سلاح موضوعیت ندارد، بلکه انتقال فناوری و تجهیزات است که انجام می دهیم.