به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای تالیف و ترجمه چهارمین جشن کتاب سال سینمای ایران با داوری آنتونیا شرکاء، رامتین شهبازی، محمد شهبا، مجید شیخ انصاری، مهرزاد دانش، بهرام دهقانی و به ریاست امیر اثباتی پس از بررسی به شرح زیر اعلام شدند:

نامزدهای تالیف:

هرجوئی کارنامه چهل ساله گفت و گوی مانی حقیقی با داریوش مهرجویی، انتشارات مرکز

فیلم و ویدئو در عصر دیجیتال، فرخ مجیدی (2جلدی)، ناشر: مولف

میزانسن میدان عمیق، آرزو برادران ابراهیمی، انتشارات جامعه نو، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

فیلمشناخت ایران 1382- 1373، عباس بهارلو، انتشارات قطره

روایت شناسی سینما و تلویزیون، مسعود اوحدی،‌ انتشارات دانشکده صدا و سیما

چهل سال سینمای خوزستان 1390-1350، علی نقی طاهری، انتشارات تراوا

نامزدهای ترجمه:

بیست کهن الگوی پیرنگ و طرز ساخت آنها، رونالد بی. توبیاس، ترجمه ابراهیم راه نشین، انتشارات ساقی

آناتومی داستان، بیست و دو گام تا استاد شدن در داستان گویی، جان تروبی، ترجمه محمدگذرآبادی، انتشارات ساقی

تعمق در فیلم. تماشا کنید، بگویید و بشنوید، لذت ببرید. پیتر لمان، ویلیمام لور، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، انتشارات ساقی

سفر کارگردان، کارگردانی فیلم های بلند داستانی، مارک تراویس، ترجمه رحیم قاسمیان، انتشارات مینوی خرد

درباره تدوین فیلم، مقدمه ای بر هنر ساخت فیلم، ادوارد دمیتریک، ترجمه آزاده دهقانی، انتشارات ساقی

ژانرهای سینمایی از شمایل شناسی تا ایدئولوژی، بری کیت گرانت، شیوا مقانلو، انتشارات بیدگل

آیین اعطای قلم زرین چهارمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران سه شنبه 29 مهر ماه ساعت 18 در تالار سیف اله داد برگزار می شود. از میان کتاب های برگزیده تعداد 200 نسخه از ناشران خریداری و به سینماگران اهدا می شود.