به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در نشست خبری عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود: خوشحالم از اینکه اینجا هستم و تشکر می کنم از صمیم قلب از اعتمادی که دوباره به من صورت گرفت. در درجه دوم مراتب تشکر خودم را از ملی پوشان ایران به خاطر ابراز علاقه ای که به صورت عمومی داشته اند اعلام می کنم. همچنین از اصحاب رسانه هم تشکر می کنم به خاطر حمایتی که داشتند و آخرین تشکر شخصی من که مهمترین است از شخص کفاشیان، اعضای هیات رئیسه است.

وی ادامه داد: از کفاشیان به خاطر اعتمادی که به شخص بنده داشتند تشکر می کنم. امیدوارم این مسیر غرور آفرین بیش از گذشته ادامه یافته و سربلندی هواداران را در این برهه جدید بتوانیم رقم بزنیم. با اتحاد کاملی که بین ما وجود دارد بتوانیم به موفقیت برسیم. در این راه همه باید به یکدیگر کمک کنیم. همه مربیان ایران، اعضای فوتبال باید در این راه به ما کمک کنند. در این صورت ما می توانیم مقابل رقبای خودمان مثل امارات، قطر و بحرین ر جام ملت ها پیروز باشیم.

کارلوس کی روش در پاسخ به این پرسش که تکلیف دستیاران شما چه خواهد شد گفت: این موضوع محتاج صحبت های تکمیلی من با رئیس فدراسیون فوتبال ایران است. ما بعد از صحبت هایمان این دستیاران را معرفی می کنیم و مطمئن باشید بعد از توافقات دو نقره بهترین تصمیم را در مورد دستیاران خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که شما قبلا عنوان کرده بودید فوتبال ایران در گذشته مسیر ثابتی را دنبال کرده است، آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ گفت: در تمام نقاط دنیا قضاوتی که در مورد فوتبال می شود به خاطر نتایجی است که تیم ها کسب می کنند. ولی باید در کنار این نتایج به آینده فوتبال هم فکر کرد که می خواهید چه دستاوردی داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران افزود: فکر می کنم در مراحل آماده سازی جام جهانی عملکرد خوبی داشتیم. در جام جهانی برابر سه تیم از بهترین تیم های دنیا از سه قاره بازی کردیم و عملکردمان خوب بود. در کنار این روند باید سطح مان را بالاتر ببریم چون می خواهیم مقابل حریفان مطرحی قرار بگیریم.

وی تصریح کرد: هدف و انگیزه فدراسیون فوتبال در دوره جدید ارتقا بخشیدن همه رده های ملی خصوصا در رده جوانان از لحاظ کیفیت تمرین است که امیدوارم با تعامل بتوانیم این ارتقا را ایجاد کنیم. این هدف شخص رئیس است که باید همینگونه راه را ادامه دهیم.

کی روش در مورد اینکه آیا همچنان روی اهدافی که در تیم ملی دارید پایبند هستید گفت: فکر می کنم بعد از چند سال شما من را شناخته باشید. من مربی نیستم که قول و قرار بگذاریم و وعده و وعید بدهم. اما کاری که می خواهیم بکنیم این است که سعی کنیم با تعهد مجدد کار سخت مان را به بهترین شکل پیش برده و به اهداف مان برسیم.

وی افزود: صحبتی که من کردم این بود که اگر بعد از جام جهانی برنامه خوبی داشته باشید توانایی این را دارید که از جام ملت ها با مدال برگردیم. این اولین برنامه ما بود و هدف نخست ما. امیدوارم با برنامه آماده سازی خوب بتوانیم با افتخارآفرینی برای هواداران در جام ملت ها بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی همچنین افزود: هدف دوم ما بسیار شفاف و ساده است. یعنی برنده بازی بعدی باشیم که همان صعود به جام جهانی 2018 است. وقتی توانستیم به آن مسابقه برسیم به صعود هم فکر می کنیم.

وی در مورد برنامه ریزی اردوی تیم ملی گفت: ما از روی کاغذ برنامه خودمان را به صورت مدون داریم اما چیزی که باید به مرحله اجرا دربیاوریم هنوز مشخص نیست اما اگر طبق برنامه پیش برویم اولین اردوی ما در پرتغال خواهد بود.