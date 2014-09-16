به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در نشست خبری که به خاطر عقد قرارداد رسمی با کارلوس کی روش در آکادمی ملی فوتبال برگزار شده است عنوان کرد: هدف اصلی ما از عقد قرارداد با کارلوس کی‌روش رفتن به جام جهانی روسیه است ضمن این که به دنبال این هستیم تا حضوری موفقیت آمیز در جام ملت‌های آسیا داشته باشیم.

کفاشیان ادامه داد: خوشحالم در حالی که زمان زیادی تا جام جهانی بعدی داریم سرمربی تیم انتخاب شد. هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به علاوه اعضای کمیته فنی پیش از این با اتفاق آرا به تمدید قرارداد کی روش رای داده بودند.

وی افزود: هدف ما از تمدید قرارداد کی روش صعود به جام جهانی روسیه و موفقیت در جام ملت های استرالیا است. کاری را شروع کرده ایم که می خواهیم در جام جهانی روسیه از آن بهره برداری کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در قرارداد جدید کی روش آمده است که ایشان همکاری بیشتری را با سرمربیان لیگ برتری داشته باشد و بتواند از تجربیات سرمربیان ایرانی هم سود ببرد تا تیم ملی خوب و آماده ای داشته باشیم.

کفاشیان با بیان اینکه کی روش قول داده به تیم امید و زیر 19 سال ایران هم کمک کند گفت: به خصوص در بخش آموزشی که کی روش شناخت خوبی از فوتبال دارد و قرار شده به تیم های پایه هم توجه کند.

وی در پایان یادآور شد: سرمربیان ایرانی خواهش می کنم اگر نظر خاصی برای تیم ملی کی روش دارند به فدراسیون فوتبال بدهند تا ما هم آنها را به کی روش ارجاع بدهیم. در نهایت امیدواریم گام بزرگی برداریم و در جام ملت ها هم بتوانیم موفق ظاهر شویم.

علی کفاشیان در مورد قرارداد دستیاران ایرانی کی روش گفت: ما هیچ دستیار ایرانی را به کی روش معرفی نخواهیم کرد. او خودش نفرات مورد نظرش را به ما اعلام می کند و ما در این مورد تصمیم گیری می کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد باخت تیم امید به تیم ویتنام گفت: ما در آسیا تیم ضعیف نداریم. ویتنام کشوری بوده که در چند سال اخیر میزبانی های زیادی داشته است. آنها در فوتبال بسیار سرمایه گذاری کرده اند و سایر کشورهای آسیایی هم همین روال را پیش گرفته اند. اما از بچه های خودمان خواسته ایم که تیم های حریف را جدی بگیرند و امیدواریم در بازیهای آتی بتوانیم شکست اول را جبران کنیم.

وی در مورد علت ضعیف بودن تیم امید در بازی اول گفت: دلایل مختلفی دارد که نمی خواهم الان کارشناسی کنم. یکی از دلایلش می تواند این باشد که بازیکنان بزرگ این تیم دیگر به سایرین اضافه شدند. اگر تیم امید نتواند از گروه خودش صعود کند قطعا مشکلی وجود داشت که یا از برنامه ریزی ما بوده و یا کادر فنی. در این مورد صاحب نظران باید کارشناسی کنند که مشکل چه بوده. اما هدف اصلی ما صعود به المپیک است و نه قهرمانی در بازیهای آسیایی اینچئون.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اقدام یکی از مسئولان تدارکات تیم فوتبال امید در کره جنوبی گفت: من جزییات را نمی دانم اما طبق پرسش و جویی که امروز انجام دادم متوجه شدم این فرد پیش از این در کادر تدارکات تیم امید بوده و هیچ سوء پیشینه ای ندارد و نمی دانم در آنجا چه اتفاقی افتاده است اما قطعا در این مورد برخورد قاطعی خواهیم داشت.

علی کفاشیان در مورد قرارداد کی روش نیز گفت: قرارداد کی روش سه مرحله دارد؛ مرحله نخست جام ملت های آسیا که سه بازی نخست با تیم های عربی داریم. بعد از آن به امید خدا به مرحله بعد صعود می کنیم در این مدت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال فرصت یک هفته ای دارد تا کارنامه کی روش را ارزیابی کند. اگر عملکرد او مورد تایید بود با وی همکاری می کنیم و در غیر این صورت قرارداد را طبق توافقات صورت پذیرفته فسخ خواهیم کرد.

وی افزود: مرحله دوم بازیهای مقدماتی جام جهانی آینده است. اگر تیم ملی در آن بازیها موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی شود متعاقبا ما قرارداد کی روش را تمدید می کنیم تا به عنوان سومین مرحله او سرمربی جام جهانی باشد.

کفاشیان در مورد بازگشت عقیلی و رحتی به اردوی تیم ملی و اینکه آیا او این پیشنهاد را به کی روش خواهد کرد گفت: همانطور که ما در بحث دستیاران هیچ لیست و نفری را به کی روش تحمیل نمی کنیم، در این مورد هم اختیار تام با سرمربی تیم ملی است. از این رو به این مسئله هم ورود نخواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد نشست امروز برای حق پخش تلویزیونی گفت: این نشست هیچ نتیجه ای نداشت و 10 روز دیگر قرار است نشست دیگری را در این مورد داشته باشیم.