به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، بازی‌های رایانه‌ای را نوعی رسانه برای انتقال فرهنگ جوامع برشمرد و اظهار داشت: یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن فرهنگ جامعه خود را به نسل جوان و خصوصا دانش‌آموزان انتقال داد، بازی‌های رایانه‌ای است که در سطح دنیا نیز شایع شده است.

وی ادامه داد: بازی‌های رایانه‌ای در ایران به عنوان صنعت و هنری نو پا محسوب می‌شود که نیاز به حمایت در جهت ارتقا دارد.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: در این زمینه کشورمان دارای استعدادهای درخشانی است که در صورت حمایت منجر به شکوفایی و تولید آثار فاخر در سطح داخلی و بین‌المللی می‌شود.

20 میلیون گیمر در کشور وجود دارد

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: طبق آمار ارائه شده توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‎ای، ایران حدود 75 میلیون جمعیت دارد، 46 میلیون نفر بین سنین 7 تا 40 سال قرار دارند که از این تعداد 80 درصد با بازی‌های رایانه‌ای آشنایی داشته و 54 درصد یعنی حدود 23 میلیون نفر، بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند؛ به طور قاطع می‌توان گفت که بالای 20 میلیون گیمر یا کاربر فعال بازی در کشور وجود دارد که 12 میلیون نفر آنها را پسران و 8 میلیون نفر از آنان را دختران تشکیل می‌دهند.

علامتی افزود: بسیاری از شرکت‌های تولید فعال در حوزه بازی‌های رایانه‌ای با تولید آثار در سطح جهانی به انتقال افکار و اندیشه‌های خود در حوزه‌های فرهنگی،‌ سیاسی و امنیتی می‌پردازند؛ به همین دلیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان تصمیم به راه‌اندازی شبکه نشر و توزیع بازی‌های رایانه‌ای از اول مهرماه در مدارس کشور را گرفت که در این صورت می‌تواند بازی‌های رایانه‌ای مفید را با نگاه اقتصاد مقاومتی در میان دانش‌آموزان توزیع و پخش کند.

تغییر سبد مصرفی دانش‌آموزان در حوزه‌ بازی‌های رایانه‌ای

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خاطر نشان کرد: از جمله اهداف اصلی این شبکه، تغییر سبد مصرفی دانش‌آموزان در حوزه‌ بازی‌های رایانه‌ای است و همچنین حذف بازی‌های وارداتی و تغییر سبک زندگی دیجیتالی دانش‌آموزان است.

علامتی افزود: درآمدزا بودن، اعمال نظارت و کنترل بر ورود بازی‌های رایانه‌ای خارجی و جلوگیری از فعالیت‌های غیر مجاز در این حوزه در بین دانش‌آموزان از دیگر وظایف شبکه نشر و توزیع بازی‌های رایانه‌ای در مدارس است.

وی گفت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با هدف جلوگیری از ورود بیش از حد بازی‌های خارجی در سبد خرید دانش‌آموزان تلاش خود را آغاز می‌کند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در پایان خاطرنشان کرد: این اتحادیه برای راه‌اندازی و فعالیت بیشتر شبکه نشر و توزیع بازی‌های رایانه‌ای در مدارس کشور از اول مهرماه به صورت مشارکتی با تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای وارد همکاری می‌شود و از همه‌ شرکت‌های تولید کننده درخواست می‌شود که برای عضویت و نشر و توزیع، آثار خود را به پست الکترونیکی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان به نشانیpr@ayanehsazan.ir ارسال کنند.