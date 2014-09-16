به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صبح امروز با حضور در استان البرز پروژه های زیادی را افتتاح کرد، عصر امروز آخرین پروژه کارخانه ساخت داروهای گیاهی با زیربنای 3 هزار و 330 متر مربع در شهرک صنعتی نظرآباد با سرمایه بخش خصوصی معادل 35 میلیارد ریال نیز با حضور وزیر و مدیران مربوطه افتتاح شد.

علی ربیعی در سفر یک روزه به استان البرز در مراسم افتتاح این کارخانه، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر گرایش به مصرف گیاهان دارویی در ایران و جهان بیش از گذشته شده است و مردم برای درمان بسیاری از بیماری ها تلاش می کنند که از داروهای گیاهی استفاده کنند.

ربیعی در ادامه گسترش برنامه های تحقیقاتی و تولیدی در بخش داروهای گیاهی در کشور ضروری دانست و بیان کرد: با توجه به موفقیت های برخی کشورها در بخش تولید داروهای گیاهی، کشور نیز باید دراین زمینه بیش از پیش گام بردارد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از ظرفیت های داخلی برای تولید انبوه داروهای گیاهی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



گفتنی است؛ با بهره برداری از این کارخانه 50 نفر مشغول به کار شدند ضمن آنکه تولید 10 نوع دم جوش گیاهی برای درمان بیماری هایی مانند فشار خون، دفع سنگ کلیه و آرامش بخش از جمله تولیدات این کارخانه است، چهار نوع ماسک گیاهی، انواع داروهای ضد سرطان، داروهای رماتیسمی و مفاصل، درمان زخم های بستری و ضد سرفه از دیگر تولیدات این کارخانه است.



