پخت و پز با خاور خانوم در "خانومی که شما باشی"

آزاده نامداری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: "خاور خانوم" مدیر رستورانی در روستای سرولات استان گیلان از توابع چابکسر است. این بانو به دلیل دست‌پخت خوب و روی گشاده‌اش از شهرت بالایی در بین گردشگران برخوردار است تا حدی که بسیاری این روستا را با نام این زن توانمند می‌شناسند.

وی افزود: در این برنامه به استان‎های مختلف ایران سفر کردیم تا زندگی زنان موفق و توانمند ایران را از اقوام و با گویش‎های مختلف به تصویر بکشیم.

این تهیه‌کننده یادآور شد: خاور خانوم یکی از همین بانوان است، نماینده زنانی که علاوه بر موفقیت‎های خانوادگی توانستند در اجتماع نیز حضور تاثیرگذاری داشته باشند. او با شهرتی که به دست آورده موفق شده نام روستای محل زندگیش را در لیست مکان‎های گردشگری مورد علاقه توریست‎ها ثبت کند.

نامداری تصریح کرد: خاور خانوم غذای محلی پخت می‎کند و همین مساله رستوران او را به یک برند شناخته‌شده برای گردشگران تبدیل کرده و به اقتصاد روستا کمک کرده است.

به گفته وی این مستند 17 مهر ساعت 12:30 از شبکه دو سیما بازپخش می‌شود.

"خانومی که شما باشی" که سری نخست آن نوروز 91 با استقبال روبرو شد با روایت و تهیه کنندگی نامداری ساعت 20 روی آنتن می‎رود.