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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

پخت و پز با خاور خانوم در "خانومی که شما باشی"

پخت و پز با خاور خانوم در "خانومی که شما باشی"

مستند "خانومی که شما باشی" به تهیه‌کنندگی آزاده نامداری امروز 16 مهر از ساعت 21 به روایت زندگی "خاور خانوم" بانوی رستوران‌دار گیلانی می‎پردازد.

آزاده نامداری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: "خاور خانوم" مدیر رستورانی در روستای سرولات استان گیلان از توابع چابکسر است. این بانو به دلیل دست‌پخت خوب و روی گشاده‌اش از شهرت بالایی در بین گردشگران برخوردار است تا حدی که بسیاری این روستا را با نام این زن توانمند می‌شناسند.

وی افزود: در این برنامه به استان‎های مختلف ایران سفر کردیم تا زندگی زنان موفق و توانمند ایران را از اقوام و با گویش‎های مختلف به تصویر بکشیم.

این تهیه‌کننده یادآور شد: خاور خانوم یکی از همین بانوان است، نماینده زنانی که علاوه بر موفقیت‎های خانوادگی توانستند در اجتماع نیز حضور تاثیرگذاری داشته باشند. او با شهرتی که به دست آورده موفق شده نام روستای محل زندگیش را در لیست مکان‎های گردشگری مورد علاقه توریست‎ها ثبت کند.

نامداری تصریح کرد: خاور خانوم غذای محلی پخت می‎کند و همین مساله رستوران او را به یک برند شناخته‌شده برای گردشگران تبدیل کرده و به اقتصاد روستا کمک کرده است.

به گفته وی این مستند 17 مهر ساعت 12:30 از شبکه دو سیما بازپخش می‌شود.

"خانومی که شما باشی" که سری نخست آن نوروز 91 با استقبال روبرو شد با روایت و تهیه کنندگی نامداری ساعت 20 روی آنتن می‎رود.

کد مطلب 2151586

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