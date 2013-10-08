پخت و پز با خاور خانوم در "خانومی که شما باشی"

آزاده نامداری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: "خاور خانوم" مدیر رستورانی در روستای سرولات استان گیلان از توابع چابکسر است. این بانو به دلیل دستپخت خوب و روی گشادهاش از شهرت بالایی در بین گردشگران برخوردار است تا حدی که بسیاری این روستا را با نام این زن توانمند میشناسند.
وی افزود: در این برنامه به استانهای مختلف ایران سفر کردیم تا زندگی زنان موفق و توانمند ایران را از اقوام و با گویشهای مختلف به تصویر بکشیم.
این تهیهکننده یادآور شد: خاور خانوم یکی از همین بانوان است، نماینده زنانی که علاوه بر موفقیتهای خانوادگی توانستند در اجتماع نیز حضور تاثیرگذاری داشته باشند. او با شهرتی که به دست آورده موفق شده نام روستای محل زندگیش را در لیست مکانهای گردشگری مورد علاقه توریستها ثبت کند.
نامداری تصریح کرد: خاور خانوم غذای محلی پخت میکند و همین مساله رستوران او را به یک برند شناختهشده برای گردشگران تبدیل کرده و به اقتصاد روستا کمک کرده است.
به گفته وی این مستند 17 مهر ساعت 12:30 از شبکه دو سیما بازپخش میشود.
"خانومی که شما باشی" که سری نخست آن نوروز 91 با استقبال روبرو شد با روایت و تهیه کنندگی نامداری ساعت 20 روی آنتن میرود.
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