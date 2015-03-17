آزاده نامداری مهاجرت به خارج از کشور را تکذیب کرد

مجله مهر: برخی رسانهها در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تصمیم آزاده نامداری برای مهاجرت به خارج از کشور منتشر کردهاند که واکنش وی را به همراه داشته است.
او که اخیرا در صفحه اینستاگرام خود از لغو پخش مستند «خانومی که شما باشی» در ایام نوروز از تلویزیون و پخش برنامه در زمان مناسب دیگری خبر داده بود، در واکنش به حاشیه جدید پیرامون زندگی شخصیاش نوشته است: سلام. نوشتهای در یکی از سایتها باعث شد امروز تعداد زیادی از همکاران و دوستانم به ویژه اهالی رسانه به من زنگ بزنند و صحت و سقم مطلب این سایت محترم را جویا شوند. تا الان ساکت بودم، اما فکر میکنم باید به نکاتی اشاره کنم.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: من آزاده نامداری هستم، یازده سال در تلویزیون کارکردم و با قلبم هم کار کردم. اکنون مستند من پخش نشد، آنتن روتین ندارم، مجری سال تحویل نیستم... اما، اما، من هرگز به وطنم به تفکرم، به عقایدم پشت نمیکنم، شاید برای فرصت مطالعاتی دلم بخواهد برای مدتی مهاجرت کنم اما هرگز و هرگز این به معنی حضور در شبکههای غیر داخلی نیست.
نامداری در پایان متن خود تأکید کرده است: من متعلق به این خاک و به این قابم... حتی اگه سالها از آن دور باشم… من آزاده نامداری هستم. شاید مدیران محترم مرا با وجود این همه مجری تقلبی و فیک فراموش کردهاند اما من با عرق و کلی طرح و ایده و علاقه همچنان سرزنده هستم… و به سرزمینم پشت نمیکنم. هرگز….
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