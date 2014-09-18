به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی لهستان برگزار می شود، بامداد پنجشنبه تیم ملی والیبال ایران در بازی با آلمان در سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 15، 25 بر 21 و 25 بر 19 شکست خورد.

"ویتال هنین" با اعلام اینکه از برنده شدن آن هم با نتیجه 3 بر صفر غافلگیر شده، گفت: همه ما روزهای بد و خوب داریم. فقط باید بتوانیم احساسات مان را در این روزها کنترل کنیم. برای من غافلگیر کننده است که در طرف برنده این بازی نشسته ام. آن هم با پیروزی 3 بر صفر. ولی خب ما خیلی خوب بازی کردیم.

در ادامه جلسه خبرنگاری از سرمربی آلمان پرسید "چگونه پس از شکست سخت مقابل فرانسه تیم را به آمادگی لازم برای شکست دادن ایران رساندید؟"

هنین در پاسخ گفت: من فقط به بازیکنانم گفتم نتیجه این بازی اصلا برایم مهم نیست. فقط بروید و از اولین توپ تا آخرین توپ بجنگید. می خواهم مبارزه شما را ببینم. در طول بازی هم دائم برایشان تکرار می کردم که به نتیجه فکر نکنید و فقط برای هر توپ بجنگید. خب ما در برابر فرانسه وحشتناک بد بودیم و مقابل ایران خوب بودیم.

خبرنگاری دیگر از هنین پرسید "چه دستوراتی به بازیکنان تان داده بودید که چنین سرویس هایی به زمین ایران زدند؟"



سرمربی آلمان پاسخ داد: خب مربی همیشه برای بازی برنامه دارد ولی مهم این است که بازیکن آن برنامه را اجرا کند. مربی نمی تواند معجزه کند. دستوراتش را به بازیکنان می دهد و کنار زمین منتظر می ماند تا بازیکنان کاری را که از آنها خواسته شده، انجام بدهند. نهایتا هم می تواند امیدوار بماند یا دعا کند که بازیکنانش دستوراتش را اجرا کنند. خب وقتی بازیکن اجرا نمی کند، مربی چکار می تواند بکند؟