218 هزار تن گندم در استان زنجان خریداری شد

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از آغاز خرید گندم تاکنون 98,5 درصد گندم کشاورزان زنجانی خریداری شده و تنها 1,5 درصد گندم کشاورزان مانده که خریداری نشده است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود خرید گندم از کشاورزان به 220 هزار تن برسد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: روزانه در استان 7 الی 10 تن گندم از کشاورزان خریداری و ذخیری می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان،تاکید کرد: بیشترین گندم خریداری شده مربوط به شهرستان خدابنده است که تاکنون 48 هزار و 218 تن از گندم خریداری شده مربوط به این شهرستان است.

منصوری افزود: تا کنون 35 هزار تن گندم به استان گیلان صادر شده است.

وی در ادامه یادآور شد: مصرف گندم استان 120 هزار تن است و از 218 هزار و 581 تن 220 هزار تن مازاد است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: از زمان خرید گندم تاکنون هزینه گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت نشده است.

منصوری بر کیفیت گندم خریداری شده اشاره کرد و افزود: در هر هکتار گندم دیمی حداقل 500 تا حداکثر 1200 تن گندم و در هر هکتار گندم آبی تا 5000 تن گندم برداشت و تحویل مراکز ذخیره ای گندم شده و کیفیت گندم بسیار مطلوب است.