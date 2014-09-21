به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای فوتبال هفدهمین دوره بازیهای آسیایی درحالی از صبح امروز یکشنبه و پس از دو روز وقفه آغاز شده است که تکلیف تیمهای صعود کننده به مرحله یکهشتم نهایی این رقابتها با برگزاری 13 دیدار دیگر مشخص میشود.
بر پایه این گزارش، این مسابقات صبح امروز یکشنبه با برگزاری دو بازی در گروه D آغاز شد که تیم عراق با 3 گل از سد کویت گذشت و ژاپن هم با نتیجه 4 بر صفر از سد نپال گذشت. از این گروه تیمهای عراق و ژاپن با 9 و 6 امتیاز به مرحله بعدی صعود کردند.
در ادامه این رقابتها امروز 4 دیدار دیگر از گروههای A و C برگزار میشود که تا این لحظه صعود کرهجنوبی از گروه A و فلسطین از گروه C به مرحله بعدی این مسابقات قطعی شده است.
فردا هم این بازیهای با برگزاری 7 دیدار پیگیری میشود که پیش از این دیدارها صعود تیمهای اندونزی، تایلند، کرهشمالی، امارات و ویتنام به مرحله بعدی قطعی شده است و این تیمها برای مشخص شدن جایگاه خود به میدان خواهند رفت.
در این بین تیم فوتبال امید ایران منتظر نتیجه دیدار ویتنام و قرقیزستان است تا تکلیف صعودش به مرحله بعدی جام مشخص شود. این بازی ساعت 12:30 دقیقه و در ورزشگاه آنسانوا برگزار میشود که در صورت پیروزی ویتانم با نتیجه 3 بر صفر و یا با اختلاف 4 گل از تیم قرقیزستان، ایران به عنوان تیم دوم گروه به مرحله دوم میرسد اما در صورت نتیجهای غیر از این، قرقیزستان به عنوان دومین تیم این گروه به جمع 16 تیم برتر مسابقات صعود خواهد کرد.
برنامه دیدارهای باقیمانده از مرحله گروهی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی اینچئون به شرح زیر است:
یکشنبه - 30/06/93
گروه A:
* عربستان - مالزی، ساعت 15:30، ورزشگاه گویانگ
* کرهجنوبی - لائوس، ساعت 15:30، ورزشگاه هواسئونگ
گروه C:
* فلسطین- سنگاپور، ساعت 12:30، ورزشگاه آنسان وا
* عمان - تاجیکستان، ساعت 12:30، ورزشگاه فوتبال
دوشنبه - 31/06/93
گروه B:
* هنگکنگ - بنگلادش، ساعت 15:30، ورزشگاه هواسئونگ
* افغانستان - ازبکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه گویانگ
گروه E:
* مالدیو - تیمور شرقی، ساعت 15:30، ورزشگاه آنسان وا
* تایلند - اندونزی، ساعت 15:30، ورزشگاه فوتبال
گروه F:
* چین - پاکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه هواسئونگ
گروه G:
* امارات - هند، ساعت 12:30، ورزشگاه مونهاک
گروه H:
* ویتنام - قرقیزستان، ساعت 12:30، ورزشگاه آنسان وا
برنامه مرحله یکهشتم نهایی این مسابقات به شرح زیر است:
مرحله یکهشتم نهایی:
پنجشنبه - 03/07/93
* بازی شماره یک: تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B
* بازی شماره 2: تیم اول گروه C - ژاپن
* بازی شماره 3: تیم اول گروه E - تیم دوم گروه F
* بازی شماره 4: تیم اول گروه G - تیم دوم گروه H
جمعه- 04/07/93
* بازی شماره 5: تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A
* بازی شماره 6: عراق - تیم دوم گروه C
* بازی شماره 7: تیم اول گروه F - تیم دوم گروه E
* بازی شماره 8: تیم اول گروه H - تیم دوم گروه G
